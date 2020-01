PIANCAVALLO

PORDENONE Soltanto duecento metri, degli svariati chilometri di piste da sci del Piancavallo, sono innevati con manto naturale: per il resto, ci si è arrangiati con i cannoni che hanno salvato le vacanze di Natale, ma che da tre giorni sono inesorabilmente spenti a causa delle temperature elevatissime per il periodo, che impediscono di far entrare in azione il sistema di produzione artificiale.

LA PIOGGIA

Dopo un novembre che aveva fatto ben sperare, con le prime nevicate addirittura in anticipo sulla tabella di marcia, ma comunque insufficienti per dare il disco verde dal ponte dell'Immacolata, la situazione si è drammaticamente complicata con le piogge torrenziali della terza settimana di dicembre. Con piste ormai perfettamente innevate - seppure grazie ai cannoni - si è rovesciata nel comprensorio una bomba d'acqua di 280 millimetri di pioggia in poco più di 24 ore. Tutto da rifare e corsa contro il tempo per garantire a Natale e Santo Stefano almeno tutti gli impianti per l'attività di base, favorendo così la didattica delle due scuole di sci, che hanno potuto lavorare con i principianti.

NATALE E CAPODANNO

Lo straordinario lavoro del personale di Promotur diretto da Enzo Sima, ha permesso di scongiurare disdette negli hotel, che erano stati presi d'assalto già da diversi mesi e hanno fatto registrare il tutto esaurito, anche per cenoni e feste di San Silvestro. Nel periodo delle vacanze natalizie, aperte anche gran parte delle seconde case: in fermento il mercato degli affitti settimanali e stagionali, con richieste che restano inevase per mancanza di appartamenti, nonostante alcune interessanti proposte che sono nate sui social per far incontrare domanda e offerta.

ESCURSIONI

La Baita Arneri è il conosciuto rifugio di montagna posto a 1.630 metri con ampio terrazzo e vista panoramica su tutto il Friuli. Rappresenta la perfetta cartina di tornasole di ciò che sta accadendo in questi giorni in quota: gli sciatori sono in calo, ma il numero di persone che salgono e scendono con la seggiovia è in considerevole aumento. Gente che si gode una spettacolare visuale sulla pianura e perfino sul campanile di San Marco a Venezia che si intravede in lontananza. Ieri alle 12 la temperatura era di 8 gradi: un tepore gradevolissimo che invita i turisti a salire, anche se mette in ginocchio il personale di Promotur, che da domenica non è più riuscito a produrre un solo centimetro di neve artificiale. Non solo rifugio, però, tra le mete preferite di chi cerca relax: il sole invoglia alle passeggiate nei sentieri ancora perfettamente transitabili, il palaghiaccio lavora a pieno ritmo ed è stata assicurata la totale operatività per Nevelandia, paradiso delle famiglie con bambini. Per chi invece gradisce qualche scarica di adrenalina, c'è il bob su rotaia, che fa precipitare gli ospiti fino in paese nell'arco di una manciata di secondi.

LE PREVISIONI

L'evoluzione del meteo è ancora incerta - sentenzia Enzo Sima, direttore tecnico di Promoturismo Fvg Piancavallo, che è stato ribattezzato il mago della neve, grazie all'impresa riuscita anche quest'anno, dopo l'alluvione improvvisa -: ci sono buone speranze per un abbassamento delle temperature per il fine settimana. Circostanza che ci consentirebbe di sparare nuovamente e di rimodellare le piste già utilizzabili e di completare quelle non ancora fruibili. A ieri, gli impianti e i tappeti erano tutti aperti, anche se il demanio sciabile rappresentava soltanto il 70% del totale.

COPPA DEL MONDO

Passata l'Epifania, spazio alle settimane bianche e soprattutto inizierà il conto alla rovescia per la due giorni di gare di Coppa del Mondo di Snowboard, in programma il 25 e 26 gennaio. Si tratta dell'evento più importante della stagione invernale 2019-2020 non solo per la stazione sciistica del pordenonese, ma anche per l'intero Friuli Venezia Giulia. Quel fine settimana vedrà al via a Piancavallo circa 150 atleti provenienti da 15 Paesi diversi.

Lorenzo Padovan

