SI TORNA A SCIARE

PIANCAVALLO I più speranzosi riponevano la propria fiducia nel 15 febbraio, ma chi aveva preparato sci e scarponi anzitempo dovrà attendere ancora per tornare sulle piste. La riapertura degli impianti di risalita, infatti, slitta di nuovo: la data non è ancora stata confermata, ma le possibilità oscillano tra il 18 ed il 21 febbraio, cioè il prossimo fine settimana. L'ufficialità si avrà solo in seguito a un confronto tra la Regione ed il Governo, come ha spiegato anche l'assessore regionale Sergio Bini. Posticipare ulteriormente la ripartenza delle seggiovie è stato il frutto di una scelta ponderata e legata alle vacanze di Carnevale: il timore, infatti, è che con i ragazzi a casa da scuola le famiglie avrebbero preso d'assalto le località sciistiche, con assembramenti più folti di quanto si riesca a gestire nella sicurezza di tutti.

FINE CARNEVALE

Si è quindi deciso di attendere che le vacanze finiscano, cosicche la ripartenza avvenga in modo più dilazionato, piuttosto che in un unico boom'. E se da un lato l'annuncio è in linea con la cautela che si sta osservando negli ultimi mesi per ridurre al minimo il contagio, dall'altro c'è anche chi fa notare come le vacanze di Carnevale potessero essere per commercianti, ristoratori, noleggiatori ed altre attività legate al turismo invernale l'ultima reale possibilità di avere un rientro prima della chiusura della stagione. Le regole, una volta riaperte le piste, prevederanno un numero limitato di afflussi (gli skipass venduti giornalmente verranno centellinati) e una capienza ridotta di alcuni impianti di risalita.

GLI IMPIANTI

Le seggiovie potranno operare al 100%, mentre le cabinovie solo al 50%. Le casse, durante la settimana, saranno aperte, ma vi si potrà ritirare la propria card solo dopo averla prenotata online. Una volta ottenuta, gli skipass potranno essere ricaricati sempre tramite internet. La speranza, comunque, è che le nuove modalità di gestione online degli acquisti, combinata con una riapertura quasi in sordina e non in un momento di punta, permetta di gestire al meglio i flussi di visitatori. Promoturismo Fvg sta puntando molto sul lato del digitale: a dimostrazione di questo, per incentivare la transizione, la card multiservizi attraverso la quale verranno gestiti gli skipass sarà gratuita fino al 15 aprile, per poi ritornare al proprio prezzo di mercato (cinque euro).

I TURISTI

Il nostro progetto, sul lungo periodo, è di trasformare la card multiservizi in uno strumento unico attraverso il quale un turista, in Friuli, possa occuparsi di tutti gli aspetti della propria permanenza. Se oggi la si può usare come skipass in Piancavallo, la nostra volontà è che un domani la stessa identica carta possa venire usata per acquistare delle sedie a sdraio a Lignano, spiega Promoturismo. L'obiettivo ultimo è la digitalizzazione totale del turismo in Friuli Venezia Giulia: l'operazione, iniziata già negli anni precedenti, ha subito un'accelerazione notevole a causa del Covid. Il tutto con un'attenzione particolare rivolta alla montagna: a luglio, il portale web di Promoturismo è stato aggiornato con una sezione dedicata proprio alle Alpi ed alle Prealpi, ma anche al Carso Triestino e alle Valli del Natisone. La sezione si chiama Montagna 365, e l'idea è quella di considerare i sei poli sciistici della regione (che in estate diventano dieci ambiti turistici) nell'arco di tutto l'anno, invece che come luoghi di interesse limitati alla stagionalità. Dopo l'aggiornamento del portale è stata la volta dell'e-commerce, spazio nato per la vendita degli skipass e che in futuro sarà il luogo designato per l'acquisto di qualunque biglietto o servizio sul territorio. Ma le novità non si fermano qui: prossimamente è previsto da parte di Promoturismo Fvg l'annuncio di una nuova applicazione che renderà il turismo più facile da gestire, sia per gli organizzatori, sia per i visitatori.

Enrico Padovan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA