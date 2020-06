LA NUOVA SFIDA

PORDENONE La stagione estiva di Piancavallo è partita. Anzi, no. Nello scorso fine settimana era fissato l'avvio del programma di animazione, ma il meteo incerto (anche se poi il clima ha dato tregua) ha consigliato di far slittare lo spettacolo di apertura de I Papu a domenica prossima. La località turistica è stata comunque meta di centinaia di appassionati della montagna, che hanno riempito i ristoranti.

ALBERGHI CHIUSI

Il vero problema è rappresentato dalle cinque grandi strutture alberghiere che stanno facendo i conti con le limitazioni alle attività sportive di gruppo. Ovvero il target principale del Piancavallo degli ultimi dieci anni. Nonostante le promesse di aiuto della Regione e del Comune, gli hotel per ora restano sbarrati. «Delle 35 mila presenze abituali non abbiamo a oggi una sola conferma - le parole, che non ammettono repliche, sono di Nadir Sandrini, responsabile commerciale della stazione turistica -: fino a dopo Ferragosto non c'è nemmeno possibilità che il quadro muti, almeno per le comitive legate allo sport. Attendiamo la rivisitazione delle linee guida governative, prevista per questa settimana, ma i prevedibili allentamenti delle misure restrittive non cambieranno lo scenario, perché la programmazione dell'ospitalità dei gruppi ha bisogno di tempi che al momento sono troppo ristretti. Alla fine, per fornire un servizio, almeno una struttura sarà aperta, ma è giusto chiarire che si tratta di un investimento in perdita, fatto soltanto per garantire il possibile arrivo di qualche cliente last minute».

Da quanto si è appreso, anche considerata la tipologia di clientela storica, sarà l'Hotel Regina il prescelto per questo tipo di attività. Resta l'incognita dell'Antares, che non fa parte del circuito: in ogni caso, prima di luglio non sembrano esserci spiragli.

SEGGIOVIA E GUARDIA MEDICA

Promoturismo Fvg la sua parte la sta facendo: la seggiovia che conduce in quota e alla Baita Arneri è già operativa, le strategie di promozione della stazione turistica sono chiare, le attività di animazione sono state delineate. Per il momento, invece, il servizio di Guardia medica non è partito. Si dice che ci sia un ritardo nell'assegnazione del professionista da parte dell'Azienda sanitaria. È annunciata l'attivazione per il prossimo fine settimana: fino a metà luglio sarà soltanto nel weekend, diventerà continuativo fino alla prima settimana di settembre. L'incognita riguarda la scelta del medico: c'è la possibilità che ci si affidi a diverse figure invece che privilegiare il rapporto storico - e molto apprezzato - con un unico professionista locale.

IL COMUNE

«La peculiarità del Piancavallo, conosciuto negli ultimi anni per la connotazione sportiva, dovuta sia alle eccellenti caratteristiche climatiche, sia ai molteplici impianti sportivi e meta di competizioni nazionali ed internazionali oltre che di ritiri pre-campionato delle diverse discipline sportive, oggi sta nell'essere pronta ad adeguarsi alle situazioni più diverse potendo scegliere tra lo sport e lo svago con numerose attività e attrattive adatte agli sportivi e alle famiglie - è la tesi dell'assessore Danilo Signore -. Ci stiamo impegnando per dare vita ad una stagione diversa come mai avremmo immaginato, ma non per questo meno interessante e per dare la massima accoglienza e supporto ai turisti. Sicuramente il trend positivo degli ultimi anni della località non subirà flessioni e non deluderà gli estimatori di Piancavallo e a ottobre grande festa con la tappa del Giro d'Italia, rinviata da maggio».

IL MAGAZINE

È in distribuzione in questi giorni Piancavallo Magazine, la pubblicazione dell'associazione La Voce edita grazie all'impegno di Mario Sandrin e diretta da Flavio Mariuzzo. In periodi di crisi e nonostante il drastico calo dei contributi pubblici, si è deciso di proporla ugualmente per dare un segnale di affetto nei confronti della stazione turistica.

Lorenzo Padovan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA