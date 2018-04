Pestaggio al bowling, in due finiscono all'ospedale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INDAGINIPORDENONE La lite, molto violenta, è scoppiata la notte tra sabato e domenica nel parcheggio del bowling di via Prasecco a Pordenone. Si sono affrontati due giovani albanesi di 25 e 23 anni, uno residente a Fiume Veneto e l'altro a Fontanafredda, entrambi finito in ospedale a Pordenone. Sull'episodio, i cui contorni sono ancora tutti da chiarire, sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del Radiomobile di Pordenone, che l'altra notte sono intervenuti assieme ai colleghi delle stazione di Cordenons e di Pordenone, le cui...