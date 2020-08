NON DOCENTI

PORDENONE I posti che si sono resi liberi dopo i movimenti di mobilità del personale Ata per l'anno scolastico 2020/21, ovvero i cosiddetti posti vacanti, sono 24.920 a livello nazionale, con un incremento in più pari al 25% rispetto all'anno scolastico 2019/2020, ma la situazione di difficoltà e di carenza si denota anche nel Pordenonese secondo il sindacato Anief.

I NUMERI

Si attendono 32 amministrativi, una dozzina di personale tecnico, 63 collaboratori scolastici, 24 nuovi direttori dei servizi generali e amministrativi. Gli organici del personale Ata non vanno a coprire il reale fabbisogno, considerato che le immissioni in ruolo sono direttamente correlate con il personale collocato a riposo ha puntualizzato Teresa Vitiello, responsabile della sede pordenonese dell'Anief e in prima linea a livello nazionale per la battaglia degli Ata la determinazione degli organici del personale Ata, dunque, deve essere stabilita dai carichi di lavoro e non dal mero numero degli alunni e dal turn over come avvenuto finora. Da qui l'esigenza di rivedere i parametri per le assunzioni in ruolo a fronte anche delle nuove incombenze scaturite dalla sorveglianza dei numerosi accessi nelle scuole per prevenire casi di Covid, l'igienizzazione costante dei locali, la presenza di studenti disabili e la complessità normativa per l'organizzazione delle scuole.Come dire che con la carenza di personale Ata, in tutti i settori, c'è il concreto rischio che l'istituto rallenti il lavoro o addiruttura metta a rischio i servizi.ù

L'AUMENTO

I dirigenti scolastici hanno chiesto all'Ufficio scolastico regionale, a tale proposito un incremento del personale Ata e si auspicano che questo possa arrivare per iniziare nel migliore del mondo l'anno scolastico. L'Anief si è espresso anche sul caso dei docenti e Ata usa e getta, un contingente aggiuntivo che in caso di chiusura delle scuole dovrebbe ritornare a casa senza indennità di disoccupazione, la famosa Naspi. Il personale scolastico tutto ha affermato Pacifico non dovrà essere licenziato in caso di lockdown per non aggravare ancora di più la crisi sociale che interessa il sistema Paese. Lo stanziamento dei 400milioni per il 2020 e di 600 milioni nel 2021 appare ancora insufficiente, perciò continuerà il dialogo con il ministero per favorire le assunzioni che dovranno, secondo le stime del sindacato, aumentare di almeno il 30% del personale. Una cifra indicativa, ma abbastanza vicina a quella reale

