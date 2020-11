LA LITE A DISTANZA

PORDENONE Rimpallo di accuse (nel Consiglio online) sulle carenze di organico Asfo di fronte all'emergenza, mentre continua a far discutere la frase rivolta dal sindaco all'opposizione, voi tifate Covid, dopo che da più parti la manifestazione del 28 ottobre in piazza XX Settembre è stata messa sotto accusa per la crescita dei contagi nei giorni successivi. A rendicontare sui numeri dell'Asfo è stato l'assessore alle Politiche sociali Eligio Grizzo, ricordando le assunzioni effettuate nel corso dell'anno e la determina della settimana scorsa per il reclutamento di altre 85 unità a tempo determinato e interinale fra infermiere e oss. «Ferma restando precisa la carenza di questi ultimi sul mercato del lavoro». E su questo chiama in causa le amministrazioni regionali del passato: Già dieci anni fa si sentiva sul territorio l'esigenza di rafforzare questa assistenza e di formare degli oss, senza attingere alle quote provenienti dall'Est europeo. Ma gli assessori alla Sanità delle Giunte Illy e Serracchiani dissero che le cooperative avrebbero coperto i vuoti e che il mercato non aveva bisogno di nuove leve. Questa è la causa, e non la politica di oggi, che ha determinato la carenza di oss». «Durante l'estate ribatte Nicola Conficoni (Pd) - l'Asfo ha perso ben cinque assistenti sanitari e sono 214 gli addetti in meno rispetto all'obiettivo programmato a fine anno. E siamo partiti da una situazione di carenza. Adesso, in modo tardivo, si sta cercando di porre rimedio, con quelle procedure di cui ha parlato l'assessore Grizzo. Ma gli oss si prevede che vengano assunti a tempo determinato solo fino al 31 gennaio, e gli infermieri per un mese. Il rischio concreto è che non ci siano adesioni a queste procedure. E anche questo non è certamente colpa di Illy e Serracchiani. Il sindaco, da parte sua, non ha esercitato nessuna funzione di vigilanza». Intanto è notizia di ieri che al Dipartimento di prevenzione sono arrivati rinforzi. Oltre ai tre militari, una decina di neolaureati in medicina daranno supporto sul tracciamento.

SINDACO SOTTO ACCUSA

Ma all'opposizione non va giù soprattutto la frase di Alessandro Ciriani. «Dopo l'evoluzione della crisi pandemica, è evidente che quella manifestazione in piazza XX Settembre è stata un errore ribadisce Samuele Stefanoni (M5S) -. E i politici locali lo hanno capito bene, tant'è vero che il sindaco ieri si è tirato fuori, dichiarando che la manifestazione non è stata organizzata da lui. Poco importa, legittimarla salendo sul palco è stato già fin troppo grave. Ma la rivelazione arriva dal comunicato di ieri di Confcommercio: la manifestazione inizialmente è stata organizzata dal sindaco, che poi si è tirato indietro. A quel punto la patata bollente è passata a Confcommercio, che cerca di giustificarsi spiegando che la manifestazione è stata organizzata onde evitare manifestazioni spontanee che potessero arrecare danno alla città. A volte è sufficiente chiedere scusa, non a noi, ai cittadini, è molto più elegante». Inqualificabili le parole di Alessandro Ciriani anche per Marco Salvador (Pordenone 1291): «In un momento in cui il sindaco dovrebbe essere guida e tenere tutti insieme, nel luogo di rappresentanza della città ha definito l'opposizione tifosi del Covid. È un'accusa inqualificabile e agghiacciante. Tutta la città e tutti noi abbiamo avuto persone care che non abbiamo potuto salutare, familiari, amici e conoscenti morti o in terapia intensiva o in isolamento. L'offesa del sindaco è gravissima, e chiediamo le immediate scuse e il ritiro di quelle frasi ingiuriose. La città deve velocemente ritrovare una guida politica ed etica in questo momento difficile. Il sindaco, piuttosto che prendersela con le opposizioni, avrebbe dovuto fare da pungolo alla Regione di fronte all'incapacità organizzativa della Giunta Fedriga».

Lara Zani

