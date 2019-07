Personale all'osso, in Medicina e Ortopedia le carenze più pesanti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI ORGANICIPORDENONE Le problematiche legate alla carenza di personale riguardano in particolare il Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Ma la situazione non è facile nemmeno a San Vito al Tagliamento. E i reparti dove il personale è più all'osso sono quelli della Medicina e dell'Ortopedia. Quella dei medici internisti è una difficoltà che ormai è cronica. Ma che con la necessità delle ferie estive diventa ancora più pesante. Oltre ad altre situazioni che - già in sofferenza prima dell'estate - continuano a mostrare difficoltà...