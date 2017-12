Pericolo valanghe anche a Piancavallo L'apertura delle piste affidata al meteo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL METEOPORDENONE Il maltempo sta caratterizzando queste giornate post-natalizie, come annunciato dalle previsioni meteo. Ieri in tutta la provincia è piovuto incessantemente, con sporadici violenti scrosci, ma non si sono registrati eventi legati al rischio idrogeologico, salvo qualche allagamento subito risolto.Intanto ieri la Protezione civile ha diramato un allerta regionale arancio per quanto riguarda il rischio valanghe nel pordenonese. Un allerta che riguarda anche Piancavallo e che condizionerà l'apertura odierna delle piste. Ieri...