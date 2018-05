PERCENTUALE BULGARA TRIESTE «Grazie alla mia gente». Sono le prime

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PERCENTUALE BULGARATRIESTE «Grazie alla mia gente». Sono le prime parole con cui il neo presidente della Regione, il leghista trentottenne Massimiliano Fedriga, vincente come nessun altro (57,1%) dal 2003, da quando cioè è prevista l'elezione diretta del presidente. Ora dovrà lasciare il posto in Parlamento («Prima però farò il discorso di saluto nell'Aula che ho frequentato per 10 anni»), dove era stato riconfermato per la terza volta il 4 marzo. Al suo posto arriverà la leghista tolmezzina Aurelia Bubisutti. I suoi pensieri sono...