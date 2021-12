DISTRETTI

PORDENONE Contro la desertificazione dei centri delle città e dei piccoli borghi arriva lo strumento dei Distretti. È stato infatti costituito ufficialmente ieri il tavolo di coordinamento sui Distretti della Destra Tagliamento, uno dei punti principali della riforma SviluppoImpresa, approvata nello scorso mese di febbraio. Obiettivo, valorizzare il commercio di vicinato attraverso la modernizzazione e l'innovazione, rivitalizzando i centri storici e abitati, sostenendo i progetti di promozione e aggregazione, ma anche di riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane a vocazione commerciale. I distretti del commercio coinvolgono Comuni singoli o associati con una popolazione residente con minimo 10mila abitanti.

Nei mesi scorsi i Comuni, assieme a Confcommercio e Confcooperative, avevano stabilito di avviare il tavolo di concertazione per arrivare alla costituzione di Distretti del commercio sovracomunali, con particolare riferimento agli ambiti territoriali mandamentali. Le strategie di sviluppo dei Distretti saranno finalizzate a una serie di azioni che vanno dalla creazione di zone pedonali alla mobilità sostenibile e al rinnovo dell'ambiente e dell'arredo urbano. Il Comune di Pordenone sarà il capofila per il coordinamento del tavolo distrettuale e coordinerà l'attuazione del progetto attraverso un manager di Distretto. Il commercio spiega il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani - è un settore strategico di sviluppo economico sostenibile, di coesione e crescita sociale, finalizzato alla valorizzazione e alla rigenerazione dei centri cittadini. Ci siamo impegnati in tal senso nell'implementazione delle piastre commerciali e del tessuto urbanistico per rinnovare la città di Pordenone attraverso opere pubbliche che siano attrattive per i privati, così da indurli a investire nel futuro della città.

E cita gli esempi di piazzetta della Pescheria e viale Marconi. Intercettando i fondi pubblici, regionali, nazionali ed europei e mettendo in sinergia le forze di Istituzioni e privati conclude -, possiamo creare un percorso che dia risposta concreta alle esigenze del commercio, dei servizi e dei cittadini. Al centro, il tema della rigenerazione urbana che, chiarisce il presidente uscente di Confcommercio Pordenone Alberto Marchiori, non è solamente la componente fisica, ma è l'insieme di tutte le attività che si accompagnano alla riqualificazione fisica di un territorio. Con questa iniziativa continua vogliamo creare una sorta di laboratorio per cogliere una grande opportunità. Non ci aspettiamo dalla Regione finanziamenti a fondo perduto, ma premialità. E per fare questo dobbiamo essere all'altezza del ruolo che andiamo ad assumere.

Valorizziamo ciò che di speciale e unico hanno i nostri centri urbani, la possibilità di offrire servizi e soprattutto esperienze, altrimenti la competizione del commercio delle nostre città e paesi perderà la sfida con i grandi player - sottolinea il presidente della Regione Massimiliano Fedriga -: la creazione di un Distretto commerciale come quello che prenderà avvio qui a Pordenone va nella giusta direzione e la Regione ne è molto soddisfatta. E l'assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini: Vedere un territorio unito e pronto a firmare un protocollo d'intesa dovrebbe essere un esempio di alleanza territoriale per tutta la regione. Il comparto da tempo è in fortissima evoluzione, molti erano i marchi che stavano abbandonando i nostri centri e i piccoli paesi. Abbiamo messo a disposizione strumenti per contrastare questa tendenza e il Distretto è uno di questi.

