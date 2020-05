LA SITUAZIONE

PORDENONE Da quando la Regione, in collaborazione con la Protezione civile del Fvg, aveva iniziato a rendere quotidiano il bollettino del pomeriggio sul contagio da Coronavirus e soprattutto sui decessi registrati in 24 ore, la frase che oggi si è in grado di scrivere non sarebbe stata nemmeno pensabile: ieri, in tutta la regione, il nemico invisibile non ha mietuto alcuna vittima. La casella dei decessi giornalieri, che in alcuni giorni è arrivata ad ospitare anche dati a due cifre, è rimasta vuota. Nessun cittadino del Friuli Venezia Giulia ha perso la vita a causa del Covid-19. Un risultato atteso, tanto quanto il contagio zero che la regione sembra poter centrare. «Non si registrano decessi, quindi il numero complessivo di morti da Covid-19 resta 308», questa la comunicazione del vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi.

IL CONTAGIO

Sono più che confortanti anche i dati sui nuovi malati di Covid-19. In regione nelle ultime 24 ore sono stati registrati solamente nove nuovi tamponi positivi, ancora meno di giovedì (quando erano stati 13) e in linea con l'andamento ormai piatto (ma su livelli minimi) degli ultimi dieci giorni. Nel dettaglio, la provincia di Udine ha centrato l'obiettivo del contagio giornaliero a zero, mentre in provincia di Pordenone è stato rilevato solo un nuovo malato di Covid-19: ha sintomi lievi e si trova a domicilio. A Trieste sono stati registrati sei casi (tutti nelle residenze per anziani già toccate dal contagio), mentre i restanti due pazienti si sono aggiunti nel Goriziano.

GUARITI E OSPEDALI

Sono sempre solo due i pazienti che attualmente si trovano in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti risultano essere 105 e le persone in isolamento domiciliare sono 804. I totalmente guariti sono 1.784 (31 più di giovedì), mentre i clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone) sono 113.

ALLA MICOLI-TOSCANO

Una buona notizia arriva finalmente anche dall'interno dell'unica casa di riposo che in provincia di Pordenone è stata toccata pesantemente dal contagio da Coronavirus. Il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria, come da protocollo, negli ultimi giorni ha eseguito un nuovo giro di tamponi per verificare l'eventuale presenza del virus negli ospiti ancora negativi, e all'interno della struttura ce ne sono 31. Nessuno di loro è risultato positivo, mentre l'ultimo contagio ai danni di un'operatrice sanitaria risale a una settimana fa. Un'altra ventata di ottimismo che arriva dall'unico vero focolaio propriamente detto di tutta la provincia di Pordenone.

