PORDENONE Lo scorso anno il Comune di Pordenone ha ricevuto oltre 4,5 milioni di euro dallo Stato per far fronte all'emergenza Covid-19. In più occasioni il sindaco Alessandro Ciriani ha pubblicizzato gli aiuti erogati dal municipio a famiglie e imprese colpite dalla crisi generata dalla pandemia. La risposta all'interrogazione presentata per conoscere l'impatto del virus sui conti del municipio, però, ha svelato quanto i fondi arrivati da Roma siano stati fondamentali alla quadratura del bilancio: a sostenerlo è il consigliere del Pd, Nicola Conficoni, alla luce appunto dei numeri fornitigli dagli stessi uffici.

Obiettivo dell'interrogazione a risposta scritta era appunto quello di conoscere l'impatto che il Covid-19 ha avuto sul bilancio ocmunale 2020: maggiori e minori entrate e spese legate all'emergenza sanitaria, con specificazione della provenienza, statale o regionale, dei trasferimenti ed eventuale vincolo di destinazione. Si va dunque dalle minori entrate come quelle da tari, proventi di vendita servizi e sanzioni alle maggiori spese come quelle sostenute per la manutenzione dei locali o per i trasferimenti alle famiglie, alle quali fanno da contraltare trasferimenti come quelli per i buoni spesa.

I tre milioni 854.320 euro di minori entrate, anche legate a sconti di tariffe, canoni e imposte comunali, nonché il milione 822.859 euro di maggiori spese, infatti - tira le somme Conficoni -, sono stati quasi del tutto compensati da 608.995 euro di minori spese, ma soprattutto da ben quattro milioni 559.650 euro di maggiori trasferimenti ministeriali, spesso transitati attraverso la Regione Friuli Venezia Giulia. I due milioni 244.330 euro risparmiati grazie alla rinegoziazione dei mutui concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti per volontà del governo hanno ampiamente coperto il saldo negativo di 508.533 euro e generato, anzi, un cospicuo avanzo. Di qui la relativa facilità con la quale il sindaco ha potuto venire incontro a esigenze e aspettative della popolazione, su cui comunque graverà l'ingente debito pubblico assunto per non far collassare l'economia. A maggior ragione - conclude - speriamo che la campagna vaccinale possa accelerare senza sprechi, in modo tale da sconfiggere il virus quanto prima.

