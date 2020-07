SAN VITO

Si riconferma un successo l'Estate in fattoria, il campus estivo proposto dalla cooperativa Il Piccolo Principe di Casarsa nei locali della fattoria didattica e sociale La Volpe sotto i Gelsi, con sede in località Comunali, a San Vito. Sono 15 i bambini iscritti nella fascia di età dai 6 agli 11 anni. La proposta educativa è incentrata sulle attività all'aria aperta e a diretto contatto con la natura, il tutto nel rispetto dei protocolli sanitari imposti dall'emergenza Covid-19. Inoltre, il casale de La Volpe sotto i Gelsi si trova poco distante dalla zona industriale Ponte Rosso e gli orari sono stati organizzati in modo da consentire ai genitori che lavorano, di accompagnare i figli in fattoria prima di andare al lavoro e di ritirarli a fine giornata.

«È il secondo anno - spiega Daiana Turla - che proponiamo questa esperienza educativa. Una proposta che le famiglie dimostrano di gradire molto, perché qui il bambino può davvero riscoprire il contatto con l'ambiente che, in particolare, dopo il lockdown, ha la necessità di ritornare a sentire come spazio sicuro, che accoglie». Tra le attività proposte la cura quotidiana di un piccolo orto sinergico, l'accudimento degli animali, la coltivazione di piante aromatiche e fiori, laboratori sulle erbe, laboratori creativi con elementi naturali. In più, ci saranno gli incontri con gli asinelli in collaborazione con la cooperativa Il Ponte. Le attività sono iniziate il 29 giugno e continueranno fino al 31 luglio per poi riprendere dal 24 agosto al 4 settembre, per un totale di 8 settimane. Il tema scelto quest'anno - ha aggiunto Turla - è la storia Le storie dell'uomo verde, per far avvicinare sempre di più i bambini alla natura, ai suoi ritmi e agli insegnamenti. I bambini poi, trovano grande gioia nel poter accudire una volta a settimana gli asinelli grazie alla collaborazione con Il Ponte. In queste prime settimane - ha aggiunto -, abbiamo giocato, controllato assieme la crescita delle capanne di fagioli, creato portavasi in macramè e curato le piantine degli orti decorandoli con variopinti disegni». Mentre per le prime settimane c'è già il tutto esaurito, rimangono posti disponibili per le settimane dal 20 al 31 luglio e dal 24 agosto al 4 settembre. Iscrizioni allo 0434.85300 o, via mail, a d.turla@ilpiccoloprinicpe.pn.it).

