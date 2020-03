PENSIONI

PORDENONE Uffici postali presi d'assalto nonostante le prescrizioni e le raccomandazioni a recarsi agli sportelli solo in caso di stretta e urgente necessità. Interminabili file di clienti, in particolare anziani, che non sempre hanno motivi validi e improrogabili per svolgere le operazioni che si rivelano non indispensabili: negli ultimi giorni sono state queste situazioni non poco diffuse. Scatta l'allarme dei dipendenti postali alla vigilia del ritiro degli assegni pensionistici che prende il via oggi.

L'APPELLO

I dipendenti degli uffici postali a maggior ragione in queste ore in cui inizia il ritiro dell'assegno da parte di molti anziani che non utilizzano gli strumenti tecnologici lanciano l'ennesimo appello: non venite negli uffici se non avete vere necessità che non sia il ritiro dell'assegno. Il rischio dei contagi agli sportelli è un problema vero. Non sempre, infatti, vengono rispettate le distanze, le code e soprattutto i motivi per cui ci si reca in posta. Nei giorni scorsi sottolinea il sindacato dei postali Cis, guidato da Gianfranco Parziale in più di qualche comune del territorio ci sono stati casi estremi in cui gli addetti hanno dovuto chiamare la polizia comunale. Ma in qualche caso le pattuglie non sarebbero intervenute. Purtroppo sottolinea la Cisl stiamo constando che gli appelli cadono nel vuoto e che in alcuni Comuni non si vigila ancora abbastanza. Ricordiamo che la verifica della condizione di estrema necessitàsulle autocertificazioni per i movimenti spetta alle autorità competenti e non certo ai lavoratori.

OPERAZIONI INUTILI

Moltissime operazioni richieste si potrebbero fare da casa al telefonino, oppure utilizzando gli sportelli Postamat all'esterno degli uffici. Da quello che ci viene riferito dagli operatori spiega ancora Parziale ci sono persone che arrivano per fare estratti conto oppure per versare piccole somme nei conti. L'impressione è che si vada in Posta solo per avere una scusa buona per uscire da indicare nei documenti delle autocertficiazioni. Alla luce di questa situazione negli ultimi giorni il sindacato ha scritto più lettere alla Prefettura e alla Regione al fine di sensibilizzare per una maggiore attenzione rispetto alla verifica della necessità degli spostamenti. Proprio per evitare gli affollamenti e tutelare la salute degli addetti.

LE PENSIONI

A partire da oggi inizierà lo scaglionamento per il pagamento delle pensioni. Gli addetti temono che possa esserci una congestione degli uffici postali proprio a causa della presenza di molte persone anziane che abitudinariamente si recano allo sportello per ritirare l'assegno. Proprio per evitare assembramenti Poste ha deciso di pagare le pensioni in anticipo e in modo scaglionato. In questo modo gli uffici possono garantire il servizio in sicurezza. Ogni Comune avrà almeno un ufficio postale aperto e di conseguenza nessuno sarà penalizzato. Riteniamo conclude Parziale che rispettando le regole le pensioni saranno erogate in modo ordinato, a tutti e senza problemi. I pensionati aggiunge non hanno motivo di essere preoccupati. In questo momento è prioritario tutelare la salute di tutti, quella degli anziani e quella degli operatori degli sportelli. E dopo il pagamento degli assegni pensionistici è la richiesta di chi in questo momento sta al fronte dietro gli sportelli si tenga aperto un numero minimo di uffici territoriali per garantire proprio i servizi essenziali per ridurre il rischio di contagi. E' invece rientrata nelle ultime ore la minaccia di scioperi da parte dei dipendenti delle banche a Pordenone non sono mancati i casi di infezione di addetti bancari -: è stato infatti raggiunto un accordo quadro nazionale che prevede la presenza dei clienti solo su appuntamento, la fornitura da parte degli istituti di mascherine e misure più severe sul rispetto delle distanze da tenere negli uffici.

Davide Lisetto

