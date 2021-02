IL SERVIZIO

PORDENONE Nonostante la temperatura polare (-4° alla partenza), è partita la nuova linea del Pedibus per gli alunni della scuola primaria Beato Odorico. Una ventina di bambini, guidati da sette autisti, coordinati dalla maestra Claudia Arcuri, scortati dal comandante Massimo Olivotto e dagli agenti della Polizia Locale, insieme all'assessore Emanuele Loperfido hanno inaugurato il percorso che li condurrà ogni mattina dal parcheggio all'incrocio tra via Piave e via Borgo Casoni a scuola. Sono otto gli istituti che hanno aderito al progetto, per un totale di quasi 350 bambini. Grazie alla collaborazione tra amministrazione, associazioni Piccoli Passi e mondo docente, il coinvolgimento dei genitori e la regia del Comando di Polizia locale, è arrivato a 12 linee Pedibus e un ciclobus. «Il Pedibus alla Beato Odorico è fondamentale - commenta Loperfido -, ed è l'esemplificazione plastica di come si possa sviluppare condotte di vita salutari, i cui benefici ricadono sulla città intera. Per questo ringraziamo la dirigente Lucia Cibin, la maestra Claudia Arcuri e i suoi collaboratori, che insieme all'associazione Piccoli Passi hanno fatto partire questa fondamentale linea». Questi gli orari: 7.45 partenza dal parcheggio Torre Motori; 7.50 fermata Farmacia Bellavitis; 7.55 arrivo a scuola. Info: piccolipassiets@gmail.com.

