Pediatria, un patto per le cure tra l'ospedale e il Burlo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PEDIATRIAPORDENONE La Rete pediatrica regionale ha un primo, importante nodo: è stato varato il Coordinamento interaziendale materno - infantile tra il Burlo Garofolo e l'Azienda sanitaria 5, competente per il territorio di Pordenone. Si tratta di un protocollo d'intesa tra le due realtà per coordinare attività e procedure nel settore materno-infantile. Il progetto nasce dal campo, e in particolare dalle numerose forme di collaborazione tra il Burlo e l'ospedale e il territorio di Pordenone nate nel corso degli anni, ora sistematizzate in...