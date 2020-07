LE INTERROGAZIONI

PORDENONE Nuovi alberi, parcheggi e percorso ciclabile: mentre proseguono i lavori, il Pd riporta in Consiglio la questione di viale Marconi e piazzale Duca d'Aosta, con un'interrogazione che chiede all'amministrazione di fare chiarezza su alcuni punti. Il primo è quello che riguarda gli alberi: a differenza di quanto previsto dal progetto approvato in Giunta, l'amministrazione ha infatti annunciato che in viale Marconi saranno collocate nuove piante in sostituzione di quelle abbattute. Per questo, il Pd guidato da Nicola Conficoni chiede di sapere quanti saranno agli alberi e di quali dimensioni, ma anche se la loro piantumazione andrà a ridurre il numero dei parcheggi disponibili lungo il viale. C'è poi il tema dell'anello ciclabile monodirezionale in piazza Duca d'Aosta, situato fra due tratti di rete bidirezionale, che penalizzerebbe gli utenti che si muovono sulle due ruote: su questo, il Pd chiede se ci sia l'intenzione di rivedere questa parte del progetto.

VIA BRENTELLA

Se il ring e viale Marconi sono sempre al centro dell'attenzione, una nuova criticità si è prodotta in via Brentella, nella zona nord, in seguito alla decisione del Comune di Roveredo in Piano di stabilire la circolazione a senso unico nel tratto de strada di sua competenza: in conseguenza di quel provvedimento, per evitare di aumentare il traffico non residenziale nella parallela di sua competenza, il Comune di Pordenone ha vietato l'uscita in prossimità del confine. Di qui l'interrogazione, questa volta a risposta scritta, con la quale si chiede all'amministrazione comunale «se intenda modificare l'attuale assetto senza coinvolgere i residenti ed eventualmente per quale motivo».

PISCINA

Infine, c'è il tema d'attualità della riapertura della piscina comunale di viale Treviso, ancora non fruibile per l'emergenza Covid-19, ma in attesa che si definisca il passaggio nella gestione fra la società Gis e la Arca. Su questo, qualche novità potrebbe arrivare dall'incontro fra le due società in programma per oggi. Una volta tuttavia che si saranno definiti tempi e modi del passaggio di consegne e della riapertura, il Pd sottolinea come ci sarà da affrontare il tema degli abbonamenti non fruiti, e chiede dunque «quanti utenti non hanno potuto sfruttare gli abbonamenti e se debbano essere ristorati della spesa sostenuta».

L.Z.

