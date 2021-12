IL CASO

PORDENONE Un ordine del giorno in Consiglio comunale per sfiduciare il direttore generale dell'Asfo Joseph Polimeni (nella foto) e un ritrovo di un gruppo di consiglieri regionali di opposizione davanti alla sede dell'Azienda sanitaria. Continuano le iniziative di denuncia delle criticità della sanità pordenonese. I consiglieri comunali del Pd Fausto Tomasello e Nicola Conficoni elencano le problematiche e chiedono al sindaco Alessandro Ciriani, attraverso un ordine del giorno, l'impegno a sollevare il tema in occasione della prossima assemblea di Area vasta e interessare il presidente regionale Massimiliano Fedriga.

Secondo i due consiglieri, l'Aula dovrebbe «esprimere la propria sfiducia verso l'operato del direttore generale dell'Asfo invitandolo a rassegnare immediatamente le proprie dimissioni». E ricordano che «a dispetto dei disservizi subiti dagli utenti e dello stress patito dal personale bisognoso di adeguati rinforzi, l'Asfo ha chiuso il 2020 con un utile di 9 milioni di euro e al 30 giugno di quest'anno presenta un attivo di 2 milioni per le spese extra Covid» e che «i direttori di Dipartimento dell'Asfo non hanno votato a favore dell'atto aziendale proposto dalla direzione generale. Crediamo - concludono - che la misura sia colma: Polimeni dovrebbe dimettersi».

Intanto lunedì, alle 12, i consiglieri regionali Tiziano Centis (Cittadini), Giampaolo Bidoli (Patto per l'Autonomia), Mauro Capozzella (M5S), Nicola Conficoni e Chiara Da Giau (Pd) ed Emanuele Zanon (Regione Futura-Gruppo Misto) si ritroveranno davanti alla sede dell'Asfo per manifestare pubblicamente la propria preoccupazione rispetto alla situazione in cui versa la sanità territoriale nel Friuli Occidentale, in particolar modo per la bocciatura dell'Atto aziendale: «Il fatto che il collegio di direzione dell'Asfo, con il sostegno di molti dirigenti, abbia bocciato il Piano restituisce l'immagine di un contesto aziendale dove le relazioni sono logorate, oltre alle già tante riserve maturate fin qui rispetto a molte decisioni prese. Una sanità sempre più messa a dura prova dalle riorganizzazioni, che non paiono tradursi al momento attuale in un miglioramento dei servizi. Il presidente Fedriga e l'assessore Riccardi devono assumersi le proprie responsabilità rispetto a un territorio dove la sanità e i servizi offerti dai distretti stanno diminuendo. Continueremo a ribadire in Consiglio regionale la nostra preoccupazione avanzando come sempre proposte e non soltanto critiche, ma lunedì lo faremo simbolicamente anche davanti all'Asfo». (l.z.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA