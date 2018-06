Pd in difesa di Mattarella, ma arrivano in pochi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PRESIDIOPORDENONE Bandiere italiane, bandiere europee e vessilli del Pd. Alcuni militanti dei Dem, del Movimento federalista europeo e dell'Anpi - non moltissimi, tanto che dalla piazza si è levato l'appello dobbiamo essere di più - si sono ritrovati ieri sera in piazza Cavour a Pordenone in difesa e solidarietà al capo dello Stato. «Siamo qui per difendere la Costituzione e per difendere il nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma siamo qui - è stato ribadito dal microfono della manifestazione - anche perché siamo...