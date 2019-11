Pc e play station, chiede il prestito con i documenti di un altro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'IMBROGLIOPORDENONE Acquistava soprattutto prodotti informatici, senza spendere un euro, grazie a finanziamenti ottenuti in centri commerciali o negozi presentando documenti falsi. Le ultime compere pre-natalizie le aveva fatte in un negozio all'interno dell'Emisfero di Fiume Veneto: una Play station e un Pc del valore di 2084 euro, per i quali aveva richiesto un prestito. Ma è stato smascherato e consegnato direttamente agli agenti della Squadra Volante. A finire nei guai è stato un quarantenne di Napoli, S.G le iniziali, arrestato per...