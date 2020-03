I contagi di Coronavirus ormai si sommano e si intrecciano, senza conoscere confini. Sono almeno quattro i presunti centri che stanno facendo sentire i loro effetti a livello di contagi nella provincia di Treviso. L'ultimo caso, ad esempio, è stato individuato nella zona tra Orsago, San Fior e Caneva, comune della provincia di Pordenone che confina con Cordignano e che si trova a pochi chilometri da Orsago (Tv), dove abita un 75enne ricoverato in Rianimazione nell'ospedale di Conegliano.

«Abbiamo individuato un nuovo collegamento epidemiologico con un focolaio partito da un bar della zona di Caneva filtra dall'Usl della Marca trevigiana alcune persone si sono ritrovate qui a giocare a carte. E due trevigiani che facevano parte del gruppo sono risultati positivi al Coronavirus». Il caso si aggiunge a quello esploso tra gli oltre 120 partecipanti alla Ronda Estense, manifestazione internazionale dedicata al tango, ospitata dal 21 al 23 febbraio dall'hotel Astra di Ferrara. Anche in questo caso gli specialisti dell'Usl hanno evidenziato il collegamento tra il contagio di un gruppo di ballerini e la frequentazione del locale in Emilia-Romagna. Al momento sono due i trevigiani risultati positivi al Coronavirus dopo aver avuto contatti proprio con l'ambiente delle danze latino-americane del ferrarese. Ma i controlli continuano.

