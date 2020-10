INFLUENZA

PORDENONE L'azienda sanitaria informa che è stato firmato l'Accordo Integrativo Aziendale, con i Medici di Medicina Generale relativo al Progetto di vaccinazione antinfluenzale che prevede tra i diversi punti, un obiettivo di copertura vaccinale, almeno superiore al 75% della popolazione target. L'accordo, secondo le indicazioni dell'Assessorato regionale alla Salute serve per per fronteggiare la prossima epidemia influenzale e favorire la più ampia adesione alla campagna da parte della popolazione. La campagna di vaccinazione antinfluenzale che ha preso il via da pochi giorni assume quest'anno ancor più che nel passato, un ruolo strategico in termini di sanità pubblica, potendo agire sia riducendo le comorbidità, che risolvendo a priori i problemi di diagnosi differenziale che ne possono derivare. Quest'anno, il target della campagna di vaccinazione, è stato ampliato comprendendo anche le persone over 60 anni. Secondo quanto stabilito dal suddetto accordo, i Mmg, ai quali Asfp fornirà i vaccini, concorderanno con i rispettivi assistiti le modalità di esecuzione delle vaccinazioni e analogamente avverrà per le Case di Riposo.

