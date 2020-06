I FONDI

PORDENONE La Regione ha bloccato il pagamento del dazio 2020 che deve a Roma quale contributo al coordinamento della Finanza pubblica e il 12 maggio scorso tutto il Consiglio regionale astensione dei Cittadini ha votato un documento con cui si è dato mandato al presidente per ritrattare i Patti finanziari con Roma siglati a febbraio 2019, ormai fuori dalla storia dopo la pandemia Covid-19. Se non si rivedranno le condizioni ivi fissate, tra cui il versamento di 726 milioni quest'anno e 716 milioni il prossimo nelle casse romane, per il Bilancio della regione saranno dolori. Un preavviso è arrivato in questi giorni, con un assestamento di bilancio ridotto a essere «tecnico» per mancanza di fondi. Sono due premesse che inquadrano il valore dell'appuntamento di martedì in Consiglio con la Commissione paritetica Stato-Regione presieduta dall'ex assessore regionale alle Finanze e ex rettore dell'Università di Trieste, Francesco Peroni.

Un incontro cui interverranno il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga e il presidente del Consiglio Piero Mauro Zanin, secondo il quale la risposta alle richieste della Regione sarà «un test probante». Zanin non si limita a concentrare il problema sui conti, già di per sé un capitolo fondamentale, ma allarga l'orizzonte al tema federale e, dunque, alla tenuta della specialità. «La risposta del Governo una sorta di prova del nove per comprendere la volontà o meno di assecondare la natura stessa dell'Italia, e dei suoi popoli considera Zanin -, ovvero l'autonomia federale delle Regioni». «La bilancia tra entrate e uscite con Roma è nettamente a sfavore del Fvg afferma - nell'ambito di un'autonomia fatta di competenze e responsabilità che, tra l'altro, è decisamente meno favorevole rispetto a quella concessa alle altre Speciali, ovvero Trentino Alto Adige, Val d'Aosta, Sicilia e Sardegna». Sul punto anche il presidente Fedriga nei giorni scorsi aveva puntualizzato la condizione della Regione, la meno speciale tra le speciali.

Secondo dati Eupolis, infatti, il residuo fiscale in regione sarebbe favorevole allo Stato per 526 milioni. Anche la partecipazione al coordinamento di finanza pubblica, è più alto percentualmente per il Friuli Venezia Giulia. Sulla necessità di giungere a una chiarezza aggiornata riguardo alle relazioni finanziari con Roma ha insistito più volte in Consiglio il Patto per l'Autonomia, fino a chiedere l'istituzione di una commissione per condividere conoscenze e analisi. Per il momento, però, la richiesta non ha avuto riscontro positivo, ma il capogruppo del Patto, Massimo Moretuzzo, non molla e in vista di martedì manda al presidente della Giunta un'altra sollecitazione: «Se Fedriga vuole davvero rivendicare le risorse per mantenere in vita la specialità regionale e non limitarsi a lamentarsi dei prelievi forzosi imposti dallo Stato afferma dimostri che abbiamo la capacità e la forza di utilizzare questa specialità per costruire un nuovo modello di sviluppo». Nella visione del Patto, lungo tre direttrici: tutela delle imprese locali nella gestione degli appalti pubblici; gestione diretta delle grandi derivazioni idroelettriche; cooperazione transfrontaliera con Carinzia e Slovenia.

«Siamo ormai al momento della verità rispetto a un progetto di federalismo che il lockdown sembra aver relegato in soffitta sintetizza Zanin -. Avanti di questo passo si rischia il default locale. Un trend da invertire in fretta». Se Roma non comprenderà, Fedriga ha già detto di essere pronto di andare fino alla Corte costituzionale.

