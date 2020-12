IN CONSIGLIO

PORDENONE Scontro in Consiglio sul patrimonio edilizio in città: l'opposizione denuncia il calo dei valori immobiliari, ma per l'assessore Amirante si tratta di un dato positivo che rilancia le compravendite. A sollevare il tema è Fausto Tomasello (Pd), nel commento al bilancio di previsione: «Nel territorio cittadino in questi cinque anni non si sono insediate nuove aziende, il commercio non ha avuto un decollo, pur avendo fatto tutta una serie di azioni che sono state descritte. Il commercio è in grave crisi, a prescindere dalla pandemia: la pandemia, poi, ha dato il colpo di grazia, però il progetto di piazza Risorgimento, piazza salotto, è fallito, le agevolazioni sull'Imu di viale Marconi sono fallite, idem per tutto quanto riguarda i negozi del centro. Gli immobili abitativi ormai sono svalutati: gli immobili pordenonesi non hanno più valore, vengono svenduti, quindi secondo me l'azione politica in questi cinque anni non è stata idonea a realizzare questo cambiamento tanto sbandierato».

L'ASSESSORE

Ma per l'assessore Cristina Amirante il dato è invece da considerarsi positivo: «Quello che abbiamo constatato è che, a forza di edificare in periferia come a Torre, ha fatto sì che il patrimonio edilizio della città, soprattutto quello del centro, si impoverisse, non essendo oggetto di ristrutturazioni e manutenzioni. La nostra variante generale parte da qui e finalmente, grazie al cielo, c'è stato un abbassamento dei valori immobiliari di questi immobili, elemento fondamentale che ha riacceso in maniera veramente interessantissima quelle che sono le compravendite, soprattutto del patrimonio usato, che è quello che ci interessa: vogliamo che le persone che le persone tornino ad abitare nel patrimonio edilizio esistente, senza consumo di suolo, senza nuove case da costruire in periferia». E cita i dati che testimoniano l'aumento delle compravendite, dalle 2.708 del 2011 alle 4.441 del 2019: «Finalmente questo è stato un volano che ha consentito il raddoppio delle compravendite».

L'OPPOSIZIONE

Di tutt'altro avviso i consiglieri di opposizione: «Ha detto che è positivo il fatto che a Pordenone i valori immobiliari siano precipitati perché in questo modo si sono rialzate le compravendite - attacca Marco Salvador (Pordenone 1291) -. Si rende conto che questo significa che una città sta sprofondando e che non c'è nulla di bello? Si rende conto che tanti pordenonesi hanno messo i loro investimenti nelle seconde e terze case per dare un futuro a se stessi e ai propri figli?». E Tomasello: «A Pordenone la proprietà immobiliare ha sempre avuto un valore di rendita: sicuramente ci sono tantissimi pordenonesi che hanno seconde e terze case e sicuramente a loro non fa piacere che un immobile che è stato comprato a cento adesso si venda a 20».

