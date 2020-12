IL CASO

PORDENONE È nato nel 1957 a San Vito al Tagliamento, quando ancora la Provincia di Pordenone non esisteva e il Friuli Occidentale era compreso nella grande Provincia di Udine. Poi nel 1968, festeggiato come un traguardo atteso e importante, anche il pordenonese ha avuto il suo riconoscimento territoriale. Un passaggio, questo, che ha creato non pochi problemi a un libero professionista, perchè nei sui documenti è riportato il luogo di nascita, San Vito appunto, in Provincia di Pordenone. Anche su quello che gli serviva per accedere al Portale dell'automobilista, il sito della Motorizzazione civile che consente di visualizzare in tempo reale tutti i dati personali riguardanti la patente di guida.

L'INGHIPPO

Il professionista si è accorto che non riusciva a entrare nel Portale e che gli veniva segnalato un messaggio di errore: Comune di nascita non congruente con quello del titolare del documento. Lui ha inviato una mail alla Motorizzazione nella quale ha confermato che era nato a San Vito al Tagliamento (Pn), «così come compare scritto sia sulla patente, sia sulla carta d'identità, passaporto ».

LA MOTORIZZAZIONE

La risposta è stata inaspettata: «Il motivo per il quale le compare il messaggio di errore, è perchè nell'archivio nazionale della Motorizzazione San Vito al Tagliamento era in provincia di Udine nel 1957, anno dlla sua nascita. Mentre sulla patente di guida che ha allegato si evince San Vito provincia di Pordenone e per questo non fa aggiornar il profilo. Per sistemare il documento dovrebbe rivolgersi agli uffici della Motorizzazione della sua zona o a un'agenzia di pratiche automobilistiche. Una volta sistemata la patente di guida, potrà verificare il saldo dei punti». Quindi spettava al professionista rimediare all'errore.

LA SPIEGAZIONE

Un funzionario della Mptorizzazione civile di Pordenone ha spiegato che tutto questo accade a causa di un aggiornamento dei sistemi informatici che hanno riportato le anagrafiche all'effettiva situazione all'atto di nascita. Creando una confusione epocale.

Susanna Salvador

© RIPRODUZIONE RISERVATA

