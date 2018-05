Passaporto scolorito e poco leggibile naufraga il tentativo di espulsione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPORDENONE Condannato a restare in Italia. Nerchar Lubaki, il 25enne angolano che lo scorso luglio devastò le auto in sosta nelle strade e nei parcheggi in struttura della città, non ha ottenuto dal Consolato dell'Angola il nullaosta a rientrare nel Paese d'origine. Il giovane, che ieri per i danneggiamenti e il furti sulle auto ha patteggiato 2 anni e 2 mesi, è clandestino e avrebbe voluto convertire la pena con l'espulsione. Il problema è che il suo passaporto è scolorito, non si leggono bene i suoi dati e i funzionari angolani...