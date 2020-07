PASIANO

La quinta Settimana della solidarietà, promossa dal Comune di Pasiano - Assessorato ai servizi sociali, con il supporto delle Caritas parrocchiali, ha registrato una grande adesione da parte della cittadinanza. Infatti, la raccolta alimentare è stata davvero straordinaria, «tanto da richiedere tre viaggi con i camion della Protezione civile», sottolinea il sindaco, Edi Piccinin, nel messaggio di ringraziamento, inserito sul sito web del Comune, a quanti hanno dato il proprio contributo. La campagna di raccolta alimentare si è svolta da lunedì 8 a sabato 13 giugno, pensata anche per dare un sostegno concreto alle 245 famiglie di Pasiano che hanno avuto bisogno di ricorrere ai buoni spesa, distribuiti dall'amministrazione comunale nella fase più critica dell'emergenza sanitaria, per un totale di 48 mila euro. L'appello a donare generi alimentari, per aumentare le scorte delle Caritas parrocchiali, era stato diffuso, ad alunni e famiglie, tramite il sito web dell'Istituto comprensivo. A chi andava a fare la spesa nei supermercati e negozi alimentari di Pasiano è stato chiesto di comprare cibi o beni di prima necessità in più, da lasciare ai volontari all'ingresso. Il sindaco Piccinin ringrazia quanti hanno dato una mano al successo della Settimana della solidarietà: i volontari della Protezione Civile, le Caritas di Cecchini - Rivarotta - Visinale e Caritas di Pasiano, Pasiano Solidale, Avis di Pasiano, Aifa, Pro Loco Pozzo, Comitato Gemellaggi, Alpini di Pasiano, Club 31, Parapiglia, Gruppo Giovani di Cecchini, Agesci. Il sindaco estende il ringraziamento, a nome di tutta l'amministrazione comunale e dei destinatari di questi gesti di solidarietà, «a ogni singola persona che, a titolo personale o come associazione, ha operato gratuitamente nei mesi più critici dell'emergenza sanitaria e sociale, donando il proprio tempo alle diverse iniziative, facendo sentire la vicinanza agli anziani, prodigandosi in offerte e donazioni».

