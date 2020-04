LA PROTESTA

PORDENONE Parrucchiere, barbieri ed estetiste pronti alla rivolta. L'ulteriore rinvio previsto dall'ultimo decreto del premier Giuseppe Conte - sulla riapertura dei saloni dei servizi alla persona al 1° giugno ha causato un fortissimo malumore nella categoria. Che sta pensando a qualche forma di protesta già ieri in qualche città vi sono stati flash-mob e durissime prese di posizione per chiedere di poter riaprire nel rispetto della sicurezza sanitaria prima della data stabilita dal governo. «È troppo avanti si sfogano , tra un mese molti non ce la faranno più ad alzare la saracinesca del negozio». Insomma, acconciatori ed estetiste non ci stanno ad essere sacrificati. Nel Friuli occidentale parrucchiere, barbieri, estetiste, centri bellezza e tatuatori costituiscono un piccolo esercito di quasi mille operatori. Tra questi 498 sono gli acconciatori, 200 i centri di estetica, 50 i centri benessere, 110 sono le operatrici che si dedicano alla ricostruzione delle unghie e 35 sono i tatuatori.

STOP TROPPO LUNGO

«La rabbia sta montando ha sottolineato ieri pomeriggio dopo una videoconferenza con i rappresentati della categoria il presidente di Confartigianato Pordenone, Silvano Pascolo e fatichiamo a tenere buoni decine e decine di operatori di un settore che si sente discriminato e non capisce quali siano le effettive ragioni sanitarie che hanno fatto slittare la riapertura dei loro saloni. Tra un mese il virus non sarà certo scomparso. Quasi tutti si erano organizzati con meno personale per garantire il distanziamento sociale e con tutti i dispositivi di protezione individuale per poter ripartire il 4 maggio. Poi lo slittamento all'11. E infine, l'altra sera, quello che è suonato come un autentico blitz: 1° giugno».

Parrucchiere e barbieri non ce la fanno più e non intendono aspettare un altro mese. In molti hanno dipendenti in cassa integrazione. Difficoltà con le banche per gli eventuali prestiti. Anche per questo la protesta si leva alta: riaprire prima che sia troppo tardi. Il settore parrucchieri ed estetiste (135mila imprese e oltre 260mila addetti in Italia) ha già messo in scena qualche protesta. Il malcontento, dopo l'annuncio di domenica sera, si è rapidamente diffuso. «La maggioranza degli esercizi rischia di non aprire più i battenti, occorre subito ripensare l'agenda e intervenire urgentemente al sostegno economico di un settore pronto alla rivolta. La politica insiste Confartigianato che spalleggia le richieste cercando di contenere la rabbia non può lasciare fuori un settore e degli operatori senza dare spiegazioni plausibili. Questo è intollerabile».

«Un colpo durissimo aggiunge un operatore del settore - e una scelta che ci ha sbalordito. Essere considerati la categoria più rischiosa è fuori luogo: tutti i centri estetici e i coiffeur, già in condizioni di normalità, rispettano norme rigorose. Eravamo pronti per ripartire con tutte le precauzioni. In molti salteranno». E l'associazione degli artigiani ha segnalato ieri pomeriggio alla Prefettura questa situazione di forte disagio. «Auspichiamo conclude Pascolo che non si debba mai arrivare a stabilire, senza voler scomodare il diritto costituzionale, se anche in una situazione così delicata e drammatica possa essere fatto valere il diritto a esprimere il dissenso attraverso la richiesta di una manifestazione».

d.l.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA