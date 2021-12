IL RITO

PORDENONE Un buio da illuminare, prima che sia troppo tardi. «Quale luce di speranza può venire da questo Natale, che ci trova ancora immersi nelle tenebre della pandemia, della disoccupazione, della crisi sociale, della sofferenza e solitudine di tanti ammalati, dell'incertezza del futuro?». Se lo è chiesto il vescovo Giuseppe Pellegrini, durante l'omelia della messa solenne ospitata nel Duomo cittadino di San Marco, indicando contestualmente la strada da seguire. «Il Natale - ricorda il presule -, con Cristo che si fa dono gratuito per noi, ci deve consolare. Dio non si scoraggia, nonostante il mondo non lo abbia accolto, e scende ancora una volta a riportare la speranza nel cuore degli uomini e delle donne del nostro tempo. Per questo è la festa più rivoluzionaria della storia: ha unito per sempre il cielo con la terra, che è diventata il luogo dell'abitazione del Divino».

Da qui l'invito ai fedeli di tutta la Diocesi a «lasciarsi sorprendere dal Vangelo», recuperando parallelamente il senso di un grande regalo ricevuto. «Perché - ammonisce monsignor Pellegrini -, se vogliamo essere veramente umani, dobbiamo fare spazio al principio della gratuità come espressione di autentica fraternità». Non solo: «Viviamo il dramma dell'uomo contemporaneo che non considera prioritario l'incontro e la relazione con Dio, schiacciato dalle cose urgenti della quotidianità e più preoccupato di quelle materiali, dimenticandosi di amare e servire i fratelli e le sorelle più bisognosi». Egoismo, individualismo e consumismo sono i nemici da combattere, a maggior ragione in tempi di pandemia. «Non basta accendere tante luci o tuffarci nelle compere natalizie e nei regali, per vivere un bel Natale - puntualizza -. È necessario che anche noi, per vivere una festa più autentica ed essenziale, ci lasciamo avvolgere dalla luce e dalla gloria del Signore, fidandoci come hanno fatto i pastori». Poi l'invito finale: «La frase Non temere, non temete che percorre tutta la storia della salvezza, accolta da Zaccaria, Maria e Giuseppe, ora viene rivolta a ciascuno di noi, ricordandoci che la nostra vita è nelle mani di Dio e che lui sa trarre il bene dal male».

Pier Paolo Simonato

