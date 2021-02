LITE SUI PARK

PORDENONE I parcheggi a pagamento in viale della Libertà fanno discutere ma, per ora, non si pagano. Anche se le strisce blu sono già state tracciate e il ticket avrebbe dovuto scattare - secondo l'ordinanza della Polizia locale - a partire da mercoledì 17 febbraio, per il momento il parchimetro resta coperto. E così, mentre residenti e commercianti si dividono fra chi approva il provvedimento e chi lo boccia, il consigliere comunale del Pd Nicola Conficoni parla di un pasticcio: «La mancata esecuzione dell'ordinanza che istituisce la sosta a pagamento in viale della Libertà testimonia l'approssimazione con cui la Giunta comunale ha gestito la vicenda. Secondo l'atto conseguente alla delibera approvata lo scorso 11 febbraio dal sindaco e dai suoi assessori, infatti, il ticket avrebbe dovuto scattare da mercoledì 17 febbraio. Nonostante Gsm abbia prontamente tracciato le strisce blu e installato il parcometro, però, oggi quest'ultimo non risulta ancora attivo. Evidentemente - secondo il consigliere di opposizione - la legittima e condivisibile protesta dei residenti ha portato a congelare in modo del tutto irrituale l'entrata in vigore del contestato provvedimento».

REBUS ABBONAMENTI

Resta da chiarire se, come in altre parti della città, residenti e lavoratori potranno fruire di abbonamenti per la sosta negli stalli blu: «Se le strisce blu non verranno cancellate - chiede il consigliere del Pd -, si dia almeno la possibilità ai residenti di sostare con la formula dell'abbonamento, colpevolmente dimenticata dall'assessore alla Mobilità Cristina Amirante che, prima di denunciare gli errori altrui, farebbe bene a prevenire i suoi sempre più numerosi e imbarazzanti svarioni, senza dimenticare l'incoerenza di avere trasformato a pagamento 150 posti auto gratuiti dopo avere promesso una sosta meno cara».

L.Z.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA