(l.z.) Torna la sosta gratuita nei giorni dello shopping natalizio. La Giunta ha infatti disposto la gratuità della sosta a pagamento nei parcheggi in struttura, con esclusione del parcheggio Ex Domenicani Licinio (chiamato anche parcheggio Verdi), nelle giornate di mercoledì 22 dicembre e giovedì 23 dicembre, dalle 14 alle 24, giornate nelle quali è prevedibile il maggior afflusso all'offerta commerciale dell'area centrale, per garantire un'adeguata rotazione della sosta su strada anche a beneficio dell'offerta commerciale. Sosta gratuita, inoltre, nel parcheggio Dante nelle giornate di mercoledì 22 dicembre 2021 e giovedì 23 dicembre, sempre dalle 14 alle 24, e nella prima giornata di saldi invernali, il 5 gennaio 2022. Venerdì 24 sarà poi gratuito l'intero sistema della sosta a pagamento, sia in struttura che a raso su strada, tenuto conto che in tale giornata sarà ragionevolmente prevalente una domanda di sosta di breve durata. Infine, disposta la gratuità della sosta a pagamento nei parcheggi in struttura, con esclusione del parcheggio Ex Domenicani Licinio nella prima giornata di saldi invernali, il 5 gennaio 2022.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA