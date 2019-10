Park di via Rivierasca, auto selvagge e ira degli utenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CAOS PARCHEGGIPORDENONE Le difficoltà si presentano ormai sempre più spesso. Ma è nei giorni in cui a Pordenone si tiene il mercato settimanale (il mercoledì e il sabato) che la situazione nei sotterranei del parcheggio in struttura di via Rivierasca rischia di trasformarsi in una sorta di giungla del posteggio. Auto pirata che vengono lasciate dai proprietari fuori dai posti autorizzati e quindi senza il pagamento del ticket. E come se questo non bastasse c'è chi - probabilmente in mancanza di stalli blu nel momento dell'arrivo - lascia...