Park delle bici in stazione, progetto da 400 mila euro

IN STAZIONEPORDENONE Diciassette nuove pensiline coperte e illuminate per le biciclette; quindici nuove bici per il bike sharing; il riuso del piano interrato del terminal corriere con 100 nuovi posti per le bici private e la gestione del bike sharing tramite operatore. Sono gli elementi principali del progetto «Primus», il programma di incentivazione della mobilità sostenibile, che prevede il riordino e la riqualificazione dello spazio per le biciclette esterno alla stazione ferroviaria. La giunta comunale, su proposta del sindaco Ciriani...