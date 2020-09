AREA VERDE

PORDENONE Parco San Valentino, terminati i lavori per trasformarlo in parco inclusivo, cioé accessibile anche a chi, a causa di qualche disabilità, molto spesso incontra difficoltà a frequentare spazi pubblici a causa delle barriere architettoniche.

INAUGURAZIONE

L'inaugurazione aperta alla cittadinanza del nuovo parco San Valentino inclusivo si terrà domenica alle 17, non oggi come era stato inizialmente comunicato. La cerimonia sarà aperta a tutti, ma per partecipare è obbligatoria la prenotazione, prevista dalle norme anti-Covid. Per prenotare si deve scrivere a segreteria.sindaco@comune.pordenone.it. Come noto, il parco è stato trasformato in un luogo pienamente accessibile tanto da normodotati quanto da portatori di qualsiasi disabilità. Tutto ciò grazie a un intervento di riqualificazione e rinnovo finanziato interamente dalla Fondazione Pier Antonio Locatelli con il benestare del Comune, che ha agevolato le operazioni. Il progetto si è ispirato alle più avanzate pratiche e esperienze europee. Il San Valentino diventa così uno dei più grandi parchi inclusivi d'Italia, aperto a tutti: dai bebé ai nonni più anziani. I giochi possono essere usati da tutti i bambini contemporaneamente, anche da quelli con limitazioni motorie, sensoriali o intellettive. Allo stesso modo, i sentieri nel verde sono ora accessibili anche alle persone in sedia a rotelle, non vedenti o ipovedenti, grazie alla sistemazione delle pendenze e all'utilizzo di pavimentazioni idonee.

IL LAGHETTO

Seguendo lo stesso principio, sulle sponde del laghetto sono stati creati terrazzamenti non invasivi, che lo rendono fruibile da tutti in totale sicurezza e autonomia. Il laghetto, peraltro, è stato svuotato, ripulito, e riempito nuovamente. L'ex cartiera, ristrutturata, ospiterà le sedi dell'associazione San Valentino e dell'Orchestra San Marco che il giorno dell'inaugurazione eseguirà alcuni brani. La cerimonia è organizzata dal Comune e Fondazione Locatelli. Prima delle note della San Marco interverranno brevemente il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, un rappresentante della famiglia Locatelli e i progettisti che illustreranno i lavori eseguiti.

