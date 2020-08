NUOVA GESTIONE

PORDENONE Il Comune cerca un gestore per il bar dell'ex cartiera Galvani, all'interno del Parco di San Valentino, e per questo ha pubblicato una manifestazione d'interesse. Il parco è stato riqualificato dagli interventi effettuati di recente come parco urbano inclusivo, e gli interventi sono in corso di completamento. Oggetto del bando sono i locali situati al piano terra, da destinare a bar, caffetteria, ristorante, gelateria, pasticceria, e così via, per 121 metri quadrati. Il canone sarà modulato, nei primi anni di contratto, in considerazione della necessità di avvio dell'esercizio, per arrivare a regime a un valore di massimo presunto di circa seimila euro all'anno. La concessione in uso avrà durata di nove anni. Domande entro il 12 agosto. Nominate le commissioni per i contributi sportivi e culturali. Della prima, indicati dall'assessore Walter De Bortoli, fanno parte Luciano Forte (presidente dell'Asd ciclistica Ottavio Bottecchia), Giovanni Battista Peresson (consigliere regionale della Federazione italiana pallacanestro); della seconda, indicato dall'assessore Pietro Tropeano, don Simone Toffolon, direttore dell'Ufficio Beni culturali della Diocesi di Concordia-Pordenone). Via libera della Giunta alla rassegna Festival a Pordenone 2020, che si svolgerà dal 27 agosto al 13 settembre in piazza XX Settembre e che comprenderà: dal 27 al 29 agosto, Music in village; il 31 agosto, Facciamo due risate, con Andrea Fratellini; dal 3 al 5 settembre, Pordenone Blues Festival. Sempre per quanto riguarda l'Estate a Pordenone, sono state approvate una serie di deroghe al regolamento acustico. Politiche energetiche. Cogliere le opportunità offerte da strumenti di sostegno economico per investimenti sull'efficientamento energetico, ricorrere al partenariato pubblico-privato per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica, adottare procedure di acquisto che tengano conto dei criteri ambientali minimi: sono alcuni degli obiettivi contenuti nel documento unitario elaborato dal Comune e approvato dalla Giunta per illustrare la politica energetica dell'amministrazione. Accanto a questo, anche un ulteriore documento divulgativo, per presentare agli utilizzatori degli edifici comunali interessati i risultati di tale politica.

Lara Zani

