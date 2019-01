Parcheggio sterrato del sindacato Da oggi vietato lasciare l'automobile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LAVORI PUBBLICIPORDENONE Partono i lavori in via San Valentino, e l'area sterrata del parcheggio della sede dei sindacati diventa area di cantiere. E' infatti in vigore da oggi e fino alla fine di gennaio del 2020 l'ordinanza che prevede il divieto di sosta con rimozione (da installare almeno 48 ore prima dell'avvio dei lavori) nell'area a cul-de-sac attualmente utilizzata come parcheggio. I lavori partiranno, come annunciato nelle scorse settimane dall'amministrazione comunale, a fine gennaio, e prevedono la realizzazione di nuove condotte...