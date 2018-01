Parcheggi gratuiti per agevolare i saldi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CORSA AGLI ACQUISTIPORDENONE Dopo un Natale incerto, il commercio pordenonese spera nella ripresa della fiducia dei consumatori, anche se mette in conto una spesa che sarà probabilmente inferiore rispetto a quella dello scorso anno. Questo lo spirito con il quale prendono il via da oggi anche in città i saldi, aiutati dalla decisione dell'Amministrazione Ciriani di un'altra giornata di parcheggi gratuiti (tutti i multipiano per 24 ore) mentre già da alcuni giorni è corsa alle vendite promozionali, nei negozi cittadini così come in quelli...