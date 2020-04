«Gsm proroghi gli abbonamenti alla sosta su strada in corso di validità durante l'emergenza per un periodo pari a quello in cui tutti hanno potuto parcheggiare gratuitamente negli stalli blu. L'accordo sul rimborso dei titoli di viaggio raggiunto dal sindaco Ciriani con ATAP è un fatto estremamente positivo perché permetterà a molte famiglie di vedersi restituire il corrispettivo versato per corse del trasporto pubblico di cui non hanno usufruito. Anche gli abbonati alla sosta su strada hanno pagato per un servizio che poi è stato offerto gratuitamente a tutti gli altri cittadini». A chiederlo a sondaco, giunta e maggioranza sono i consiglieri comunali del Pd, Nicola Conficoni e Antonella Del Ben. Che poi vanno avanti. «Seppure in punta di diritto GSM non sia tenuta ad alcun rimborso, è comunque auspicabile che la giunta municipale favorisca una soluzione che sposi le ragioni dell'equità e non incrini quel rapporto di fiducia con gli utenti instaurato dalla società guidata prima da Walter Furlan e ora da Antonio Consorti. All'amministrazione comunale chiediamo anche di considerare le esigenze delle associazioni che hanno sostenuto delle spese per eventi non svolti a causa dell'emergenza. In questi casi è auspicabile che, come deciso dalla Regione, i contributi comunque possano essere erogati in modo tale da non mettere in difficoltà sodalizi che svolgono una importante funzione sociale».

