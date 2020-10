PARCHEGGI BLU

PORDENONE Gli ultimi arrivati sono i 21 nuovi parcheggi a pagamento disegnati fra via De paoli e via Fratelli Bandiera. In precedenza, era toccato ad altri siti quali piazzetta Costantini, via Oberdan e largo San Giovanni. Per il consigliere di opposizione Nicola Conficoni (Pd), la conta degli stalli fa segnare 163 park blu istituiti, suddivisi fra 31 in aree libere e 132 parcheggi gratuiti trasformati in parcheggi a pagamento. Conta invece gli stalli in meno l'assessore alla Mobilità Cristina Amirante: 80-100 circa, con quelli nuovi istituiti per dare risposta alle esigenze dei residenti del centro titolari di abbonamenti. Fra i bilanci del mandato spunta quello sugli stalli di sosta, ed è botta e risposta fra amministrazione e opposizione.

SOSTA

Sul tema delle soste ha spiegato l'assessore , evidenzio come questa amministrazione, oltre ad avere abbassato la sosta di 20 centesimi riequilibrandola comunque con un mercato omogeneo rispetto ad altri territori limitrofi, ha ridotto fortemente il numero di stalli di sosta blu: quelli che stiamo istituendo in questo momento servono per dare un equilibrio soprattutto ai residenti che beneficiano dell'abbonamento, i quali non hanno un posto auto o un garage interno e, di conseguenza, devono poter usufruire di un'offerta pari a quella che la città ha sempre avuto. In ogni caso, siamo sempre sotto di circa cento stalli di sosta, 80 o poco più, e di conseguenza l'istituzione viene decisa di volta in volta proprio per venire incontro a tutti coloro che hanno, appunto, un abbonamento residenti, per quella parte di cittadinanza che, vivendo in centro storico o nelle sue vicinanze, non può contare su parcheggi privati.

OPPOSIZIONE

Per Conficoni, tuttavia, il sindaco Ciriani aveva promesso una sosta meno cara ma sta riempiendo la città di strisce blu. Ed elenca i nuovi stalli a pagamento istituiti fra 2019 e 2020, dai 21 appunto di via Fratelli Bandiera e via De Paoli ad altri 142 disegnati in via Molinari, largo San Giovanni, via Oberdan, viale Dante, via Vespucci, via Damiani, piazza Costantini e nelle vicinanze della stazione ferroviaria. Il venir meno di ben 132 posti auto gratuiti, rende ancora più evidente che la riduzione della tariffa nell'area centrale non era compatibile con la programmata riqualificazione di alcuni spazi urbani. Per coniugare razionalmente accessibilità e vivibilità, prima di pedonalizzare alcune piazze il centrosinistra ha ricavato duemila nuovi posti auto nei multipiano a ridosso del ring. Ciriani, invece, sta complessivamente riducendo e mettendo a pagamento gli stalli già esistenti, senza avere preventivamente spinto forme di mobilità alternativa.

NUOVO PARCHEGGIO

Intanto sono partiti la settimana scorsa i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio di viale Dante, con la demolizione dell'ex caserma dei vigili del fuoco. L'area è quella che si trova tra viale Dante, via Fratelli Bandiera, piazza Risorgimento, viale Trieste e viale Cossetti, per una superficie di circa mille metri quadrati, sopraelevata rispetto all'attuale viabilità di viale Dante di circa un metro e 20, attualmente accessibile da viale Dante con un cancello carraio e un cancello pedonale. Il progetto prevede la realizzazione di 32 stalli, di cui uno per disabili. La previsione, salvo imprevisti e intoppi, è che il park sia fruibile dal prossimo fine novembre o inizio dicembre. La tariffa dei parcheggi sarà quella standard di 1,40 euro l'ora.

Lara Zani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA