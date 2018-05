Parapetto crollato, il colpevole si presenta e paga la multa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CASO CHIUSOPORDENONE Parapetto crollato in via dei Molini a Pordenone e anziana che inciampa e si ferisce sui calcinacci finiti sul marciapiede. La polizia comunale di Pordenone ha accertato come si sono svolti gli eventi e multato l'automobilista che ha urtato, per errore, il muretto della balaustra che delimita il parcheggio della sopraelevata piazzetta del Donatore. L'episodio era accaduto nella notte di sabato 19 maggio: la domenica mattina una donna di 89 anni mentre camminava è inciampata sui pezzi in cemento del parapetto finendo...