PANDEMIA E VOTO

PORDENONE Con il peggioramento della situazione legata alle curve della pandemia e il forte incremento dei contagi in regione si fa sempre più strada l'ipotesi di un rinvio dell'appuntamento elettorale di primavera. Inoltre se - come pare ormai certo - si andrà verso nuovi provvedimenti restrittivi che potrebbero riguardare la chiusura delle scuole il rinvio dei seggi elettorali è sempre più probabile. Intanto i sindaci - sia quelli che sono in corsa per il secondo mandato, sia chi invece non correrà direttamente - auspicano che la decisione venga presa in tempi stretti. Nel caso in cui non ci fosse lo slittamento infatti ci sono dei tempi burocratici che i Comuni (oltre che i candidati e i partiti) devono rispettare per la presentazione delle liste e per tutte le altre procedure che un'elezione amministrativa prevede. «Siamo nella prima settimana di marzo - sottolinea il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani - e sarebbe opportuno che la decisione venisse presa. La Regione, pur avendo potestà primaria in materia elettorale e quindi autonomia decisionale, ha già detto che si adeguerà a quelle che saranno le indicazioni e le decisioni del ministero dell'Interno. Perciò è opportuno che la decisione arrivi quanto prima, sia per i Comuni che devono fare partire la macchina elettorale che per i candidati». Ciriani ha già da tempo cominciato a scaldare i motori in vista delle urne. «Ma - dice - se si riterrà necessario un rinvio non mi cambia nulla. Dal punto di vista elettorale un eventuale spostamento a settembre o ottobre, potrebbe paradossalmente portarci qualche vantaggio. Poiché oltre ai cantieri conclusi saremmo in grado anche di portare altri progetti a conclusione. Quindi sarebbe un rafforzamento del nostro operato degli ultimi cinque anni. Sulla situazione sanitaria dovrebbero decidere i tecnici sulla base effettiva del rischio legato alla pandemia. Siamo in una situazione di inevitabile incertezza. Per questo, in entrambe, le situazioni, abbiamo previsto la Fiera come opzione di allestimento dei seggi visto che l'anno scorso per il referendum ha funzionato molto bene. Bisognerà capire però se sarà utilizzata anche per i vaccini e se, condizioni permettendo, ci saranno eventi fieristici nell'ipotesi dell'autunno».

I COMUNI

«Siamo ancora in piena emergenza sanitaria. E non dobbiamo dimenticare - secondo il sindaco sanvitese Antonio Di Bisceglie che non sarà candidato e in cuor suo spererebbe nel voto quanto prima - l'appello e le parole del presidente della Repubblica Mattarella di poche settimane fa. Se non si sono fatte le politiche non vede perché si debbano fare le comunali, visto che sono coinvolte anche città grandi come Roma, Torino, Napoli. E se il problema è legato all'emergenza mi chiedo se non sia opportuno valutare uno spostamento di un anno, in modo da arrivare con il piano vaccinale concluso o molto avanti». «Credo che nei Comuni della nostra dimensione - sottolinea Andrea Delle Vedove, sindaco di Cordenons - si potrebbe votare in sicurezza anche a maggio o giugno. In ogni caso traghettare qualche mese in più non è certo un problema. Noi riusciremmo così a chiudere e consegnare entro autunno importanti opere, come scuole e palestra, senza difficoltà». Sono undici i Comuni del Friuli occidentale - 37 nell'intera regione Friuli Venezia Giulia - in attesa di verdetto. Oltre a Pordenone, Cordenons, San Vito ci sono Castelnovo del Friuli, Chions, Erto e Casso, Pinzano al Tagliamento, Pravisdomini, San Quirino, Vajont e Vivaro.

