PORDENONE Il dilagare del virus e i maggiori rischi per le persone più anziane sta mettendo di fronte molte famiglie a nuove difficoltà legate alla gestione delle badanti. Ma anche le stesse assistenti familiari stanno molto attente a tutelarsi da eventuali rischi. Non solo sanitari, come quelli legati ai problemi di isolamento o quarantena. C'è però un aspetto - nel mondo dalle mille facce dell'assistenza familiare degli anziani caratterizzato anche da una quota di lavoro sommerso - che nelle ultime settimane sta emergendo con chiarezza. Si sta infatti assistendo a un autentico boom di richieste di nuovi contratti, dietro ai quali si celano regolarizzazioni.

La corsa alla regolarizzazione da parte delle famiglie (nella veste di datori di lavoro delle badanti) è spinta dai divieti previsti dagli ultimi dpcm e dagli stop agli spostamenti previsti in particolare dalle norme delle zone rossa e arancione. Detta così può sembrare paradossale, ma non lo è affatto. Spesso le badanti vivono in un comune e assistono persone anziane che abitano in un altro comune, magari limitrofo. Oppure vivono nella casa dell'assistito che accudiscono primariamente, ma in diversi casi, per qualche ora al giorno, fanno assistenza in un'altra famiglia che vive in un paese diverso da quello di residenza o domicilio della badante. In molti casi, dunque, le assistenti familiari hanno la necessità di spostarsi. Ma con i limiti in vigore negli ultimi mesi gli spostamenti sono vietati. A meno che non siano giustificati (con l'autocertificazione) per i motivi ritenuti validi, cioé lavoro o salute. Ed ecco allora che se la badante non è in regola, con tanto di contratto di lavoro come stabiliscono le norme in materia, è impossibilitata a spostarsi. E il rischio di sanzioni e multe di 400 euro trattiene le assistenti familiari dagli spostamenti. Per questo le famiglie che hanno necessità di assistenza per i propri cari - e che non vogliono perdere la badante, visto che negli ultimi mesi il mercato dell'assistenza pare avere subito una contrazione - corrono ai ripari regolarizzando il rapporto di lavoro. A quel punto, con il contratto nero su bianco, la badante compila l'autocertificazione e può spostarsi per motivi di lavoro da un comune all'altro senza alcun rischio. Un fenomeno che sta portando i diversi Centri di assistenza fiscale di sindacati e patronati a registrare un elevato numero di richieste nell'ultimo periodo. «Da diverse settimane - confermano allo sportello dedicato all'assistenza familiare del Caf Cisl di Pordenone - stiamo ricevendo in media da trenta a quaranta richieste di contratti alla settimana». E la stessa cosa sta avvenendo in diversi altri centri di assistenza. Segno che il fenomeno è diffuso.

Nel mondo dell'assistenza familiare non mancano poi i problemi riguardanti l'isolamento e la quarantena delle badanti che - i casi sarebbero emersi in particolare dopo le festività natalizie - magari rientrano dai loro Paesi d'origine. Molte assistenti sono romene, moldave o ucraine. Il rientro da quei Paesi prescrive l'obbligo di quarantena. «Molte volte le famiglie sono preoccupate poiché nelle abitazioni non ci sono gli spazi per isolamenti sicuri», spiegano ancora dal Caf. E inoltre manca anche la conoscenza di come e dove si possa trascorre la quarantena. Per non parlare dei casi in cui le assistenti diventano positive o si ammalano.

