La panchina rossa di San Quirino, nella foto accanto, sarà dedicata ad Aurelia Laurenti. E il sindaco Giugovaz ha voluto anche scrivere una lettera di cuore alla giovane mamma che non c'è più. «Non avrei mai pensato di posare sulla panchina rossa del Comune dei fiori e tanto meno di affiancarla di un lume che testimonia il tuo splendore.

Il tuo nome significa sole dorato e questo sole oggi splende più che mai. Femminicidio è parola brutta e riduttiva, ad essere uccisa non è solo la femmina, ma anche e soprattutto la donna, la madre, la compagna, la persona: colei che per natura e vocazione ha il potere di generare la vita e all'improvviso si trova invasa dalla morte. Sei morta come un soldato in guerra che dà la vita perché chi verrà dopo di lui possa vivere in pace. I tuoi figli vivranno in una società diversa e speriamo migliore di quella in cui ci troviamo. Sapranno onorare la tua vita che continua in loro, sapranno coltivare l'affetto che hai dato loro in sovrabbondanza e permetterà loro di provare quello che noi non osiamo neppure immaginare: pietà anche verso il loro padre. Il loro amore ricostruirà nella loro anima la vostra famiglia e allora il sole sarà nuovamente e per sempre dorato. Addio Aurelia».

