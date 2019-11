Palazzo Moro libero dall'impalcatura ma i baristi chiedono 20mila euro di danni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVENTOPORDENONE Addio all'impalcatura del condominio Moro in piazza XX Settembre, gli elementi a rischio crollo sono stati rimossi da una ditta privata e il Natale in centro storico non sarà sporcato dalla presenza dei ponteggi ingombranti. Ma sull'operazione pesa la richiesta di danni relativa ai fatti di questa estate, che per quanto riguarda i gestori dei bar ammonta a circa 20mila euro. LA NOVITÀOggi, se il programma annunciato dagli amministratori del condominio e dalla ditta privata saranno rispettati, dovrebbero essere chiusi i...