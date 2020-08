IL BOLLETTINO

PORDENONE Dopo calo nei contagi registrato martedì il numero di infezioni da coronavirus torna a balzare in altro in regione. Ieri si sono registrati infatti 33 nuovi casi, tra questi sei nel Friuli occidentale. Si tratta di numero in aumento rispetto ai 9 nuovi casi registrati in regione ieri e ai due rilevati lunedì, mentre venerdì e sabato erano stati riscontrati rispettivamente 36 e 33 nuovi casi. C'è invece da segnalare il ritorno, dopo oltre un mese, a zero ricoveri in terapia intensiva. Da ieri infatti sono usciti dalle cure intensiva i due pazienti casarsesi (si tratta del padre più anziano e del figlio quarantenne originari dell'Albania) che si erano ammalati inizio luglio contagiando anche altri cinque componenti della famiglia. Era stato il primo focolaio di rientro dall'estero rilevato in provincia. I due pazienti hanno mostrato un miglioramento tale da essere trasferiti dalla Terapia intensiva al reparto. Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 330 (21 più di ieri). Nessun paziente risulta in cura in terapia intensiva, mentre 14 sono ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi (348 in totale). Dall'inizio dell'epidemia - informa la Regione - le persone risultate positive al virus sono 3.684: 1.459 a Trieste, 1.157 a Udine, 809 a Pordenone e 251 a Gorizia, alle quali si aggiungono 8 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.006, i clinicamente guariti sono 9 e le persone in isolamento 307. I deceduti - conclude la Regione - sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

