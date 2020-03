LE AZIENDE

PORDENONE Tempo scaduto. Con oggi le aziende che sul territorio continuano a tenere gli impianti in funzione devono rientrare nella lista delle attività essenziali. Devono già avere inoltrato la richiesta alla Prefettura per poter tenere accese le macchine. E devono applicare alla lettera il protocollo dei tredici punti sulla sicurezza e salute dei dipendenti. A ieri sera alla Prefettura di Pordenone- che da oggi avvierà le verifiche - erano arrivate circa ottocento richieste. Un numero decisamente alto, anche se si considera che molte sono le realtà legate ai pubblici servizi.

Ed è proprio in merito alle richieste alle prefetture che vi è il rischio sono questi i timori espressi dalle organizzazioni sindacali pordenonesi nella serata di ieri che nelle liste possano essersi anche diversi furbetti. Al di la dei settori ritenuti strategici - come l'agroalimentare anche con la filiera del vetro; l'energia legata a gas, elettricità, acqua; le produzioni a ciclo continuo, la farmaceutica e le produzioni meccaniche e plastiche legate alle tipologie produttive necessarie sul territorio si è chiuso quasi il 90 per cento delle attività industriali. Almeno secondo Confindustria Alto Adriatico. Ma tra le piccole e medie il controllo sindacale sfugge. Non si sono registrati casi di tensioni o di scioperi. Il sindacato però chiede, da oggi, controlli a tappeto nelle zone industriali. Il paradosso sottolinea Denis Dalla Libera dei metalmeccanici Cisl è che le aziende che hanno inoltrato la richiesta di proroga alla Prefettura potranno continuare a lavorare fino a quando non arriverà l'eventuale provvedimento di sospensione. Ma vista la mole di domande inviate è possibile che questo possa arrivare tra due o tre settimane. E nel frattempo?. Inoltre, l'altro aspetto sul quale il sindacato insiste è quello della necessità delle verifiche e dei controlli dove si continuerà a lavorare. In questi giorni assistiamo giustamente aggiunge il sindacalista della Fim all'inasprimento dei controlli e delle sanzioni delle persone che vanno a fare la spesa o camminano in città. Bene, perché la priorità è fermare il virus. Ma finora si chiede Dalla Libera quanti controlli sono stati fatti nelle aziende che anche in questi ultimi tre giorni hanno proseguito le normali attività, anziché operare per chiudere in sicurezza o svuotare i magazzini, in barba ai decreti? Finora si è pensato forse di più a dare la caccia a chi corre nei campi che a verificare se dentro le fabbriche vengano rispettate le condizioni di sicurezza per la salute. Un problema sentito in particolare nel settore della chimica e dell'energia. Nel nostro comparto spiega Franco Rizzo, responsabile regionale dei Chimici Cisl sono tante le società che per tipologia devono restare aperte. Perciò abbiamo scritto alla Prefettura per chiedere sopralluoghi e verifiche puntuali in un momento in cui purtroppo i casi di contagio incrementano, anche dentro le fabbriche. (DL)

