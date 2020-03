IL BILANCIO

PORDENONE Come ogni giorno, il bilancio è corredato da una frase: erano tutti ultraottantenni e con patologie pregresse. In un giorno come quello di ieri, però, nulla poteva lenire la pesantezza del bilancio stesso. Otto pazienti positivi al Coronavirus morti in sole 24 ore, il dato più brutto da quando l'epidemia ha messo piede anche in Friuli Venezia Giulia. I decessi sono stati registrati tutti a Trieste e a darne conto è stata la Regione. Deceduta una donna di Monfalcone: pochi giorni fa aveva perso il compagno di Trieste sempre a causa del Covid-19. Le vittime del Coronavirus sono salite sino a toccare quota trenta dall'inizio dell'emergenza.

Il secondo dato secco è di segno inverso e riguarda la progressione del contagio. In questo senso in Friuli Venezia Giulia sembra che la corsa del virus sia stata quantomeno rallentata, anche se in questa fase dell'emergenza ogni segnalazione dev'essere presa con tutte le accortezze tipiche di una fase convulsa e caotica. Ieri, secondo quanto comunicato dal vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi, i nuovi pazienti risultati positivi al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono stati solamente otto. E in questo caso si tratta del numero giornaliero più basso da quando il contagio ha iniziato a correre. Per quel che riguarda i casi di positività, si è giunti a quota 394.

PREOCCUPAZIONE

In una giornata segnata da otto vite spezzate dal nemico invisibile chiamato Covid-19, c'è un altro numero che preoccupa. È quello relativo ai posti di Terapia intensiva occupati da pazienti positivi al Coronavirus. Ieri, secondo il report della Regione, erano 28, anche se nel conto devono essere annoverati anche i cinque pazienti trasferiti dagli ospedali della Lombardia. I tamponi effettuati complessivamente dal Sistema sanitario regionale sono stati 5220. La somma dei ricoverati è pari a 104 mentre le persone in isolamento domiciliare sono 222.

IN BASE AD AVIANO

Il Coronavirus è entrato nella base Usaf di Aviano. Lo ha riferito il comando militare statunitense nel consueto briefing del pomeriggio che si è tenuto anche ieri. A risultare positiva è stata la moglie di un membro civile della base a stelle e strisce. Al momento si trova ricoverata all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, mentre il marito è in isolamento nella sua abitazione. In quarantena altre 2 persone. In isolamento volontario in 71.

IN PROVINCIA

Sono due, in provincia di Pordenone, i casi positivi al tampone che preoccupano di più. E per due diverse ragioni. A Polcenigo è in gravi condizioni un 44enne senza altre gravi patologie pregresse. Si è sentito male (inizialmente avvertiva solo un dolore alla schiena, poi è arrivata la febbre) e domenica è stato trasportato d'urgenza in Terapia intensiva a Pordenone. Tutta la comunità di Polcenigo è in apprensione per le sorti del concittadino.

L'altro caso è quello che riguarda la seconda positività di un medico di base della provincia. Stavolta a contrarre il Covid-19 è stato un professionista di San Martino al Tagliamento. A confermare la notizia è stato il sindaco Del Bianco. «I pazienti seguiti dal medico di base, che non è in gravi condizioni, sono già stati smistati all'interno della struttura che prevdede la medicina di gruppo», ha affermato il primo cittadino. Restano serie, infine, le condizioni di Cleante Zat, ex preparatore atletico dell'Udinese di Zico.

In provincia di Pordenone (in città è stato registrato un nuovo caso) i positivi sono 54, secondo il ministero della Salute. Diciannove le persone ospedalizzate.

Marco Agrusti

