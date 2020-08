OSPEDALE

PORDENONE Reparto al collasso. Quella di giovedì è stata, senza dubbio, la giornata peggiore per la struttura complessa di Ostetricia e ginecologia dell'ospedale civile di Pordenone. Posti letto esauriti e personale ridosso all'osso, costretto a chiedere rinforzi alle operatrici socio-sanitarie della Pediatria. Prima o poi doveva succedere. Del resto gli allarmi lanciati da tempo dalla sigle sindacali sono tutt'altro che infondati. E hanno trovato riscontro, ancora una volta, durante il periodo estivo. Quando il personale in servizio è ridotto nei numeri, per effetto delle ferie che devono essere smaltite, e il punto nascita del policlinico San Giorgio è ancora chiuso: riaprirà lunedì 24 agosto. Da una settimana a questa parte ostetriche, infermiere, oss e medici del reparto di Ostetricia e ginecologia del Santa Maria degli Angeli sono costantemente sotto pressione. Non c'è un momento di tregua: le richieste di puerpere e future mamme sono continue.

DIFFICOLTÁ

Lavorare in quelle condizioni non è facile: il rischio di commettere un errore, che può arrivare a compromettere una gravidanza, è elevato. La momentanea chiusura del punto nascita del Policlinico ha peggiorato ulteriormente una situazione già di per sé critica. Il Santa Maria degli Angeli si è dovuto infatti sobbarcare le clienti del San Giorgio, comprese le cittadine americane. Tra la base militare di Aviano e la struttura privata di via Gemelli esiste, ormai da tempo, una convenzione. E' successo, in particolare, che i 24 posti letti siano andati completamente esauriti e che, in una sola notte, i parti siano stati 10: numeri che al civile non si vedevano da tempo. Il personale, nonostante la tensione e la stanchezza, non ha mai abbassato la guardia. Ha fatto i salti mortali per riuscire ad assecondare ogni richiesta, che andava dall'assistenza al parto sino alla diagnosi e cura di patologie, attività ambulatoriale e gestione delle urgenze. Difficoltà che sono state percepite da mamme e papà che, in più casi, si sono rivolti in maniera maldestra al personale che, nonostante tutto, stava cercando di fare del proprio meglio. C'è anche chi è arrivato a chiedere il parto domiciliare, pur di evitare il caos che si era generato. Ma è anche difficile accettare non c'erano altre soluzioni praticabili il fatto che una donna che ha appena partorito non possa restare, con il proprio bimbo e il compagno, in una stanza appartata. Senza dover invece essere sistemata su letto, per essere poi parcheggiata in spazi, seppure potetti, ricavati tra una scrivania da lavoro e un'altra. Perché nei giorni infernali al Santa Maria degli Angeli è successo anche questo.

VOLTI TIRATI

Nei volti tirati degli operatori di quel reparto era visibile e condivisibile uno stato di frustrazione. Di impotenza di fronte ad una situazione per la quale la direzione generale e sanitaria dell'Asfo avrebbe forse dovuto agire per tempo. Si doveva prevedere, vista la chiusura del punto nascita del Policlinico San Giorgio, che il reparto di Ostetricia e ginecologia dell'ospedale civile sarebbe stato preso d'assalto. Così è stato. Pare, inoltre, siano state ignorate le richieste del personale di trasferire le donne prossime a partorire all'ospedale di San Vito. Come dire: tutto il peso del lavoro si è concentrato sulla struttura sanitaria di Pordenone. Nessun operatore, vista la tassativa circolare firmata dal direttore generale Polimeni e il recente licenziamento del giovane medico Nicola Vendramin, che aveva espresso una sua opinione senza prima concordarla con la direzione, oserà mai divulgare all'esterno cos'è accaduto nell'ultima settimana al quarto piano del padiglione A. Pare, però, sia andata proprio così.

Alberto Comisso

