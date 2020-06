RIPARTENZA DIFFICILE

PORDENONE Oltre due mesi di blocco nelle attività ospedaliere ordinarie ha causato un accumulo di visite ambulatoriali e interventi chirurgici programmati che deve essere smaltito durante l'estate. Ma dopo la fine del lock-down e la riapertura graduale degli ambulatori ospedalieri e della sale operatorie sulle agende degli appuntamenti sono sorti altri problemi legati sia alla fuga di personale infermieristico (in particolare proprio di strumentisti dalle sale operatorie) che alla riduzione dell'attività dovuta ai piani ferie dei diversi reparti. Una situazione che sta di fatto rendendo molto difficile il recupero degli appuntamenti che i pazienti avevano prima del marzo scorso. E ora, dopo il rinvio a causa del Covid, spunta una nuova grana: le visite che erano state programmate (quelle che sulla ricetta del paziente vengono indicate con una P) sono scadute è hanno la necessità di essere riprogrammate. Il che significa la richiesta di una nuova impegnativa e quindi la necessità, per il paziente, di rivolgersi nuovamente al proprio medico di medicina generale.

TEMPI ALLUNGATI

E siccome nelle agende dei diversi reparti e servizi le visite sono centinaia e centinaia il rischio è che i tempi di attesa - per chi aveva l'appuntamento originario per marzo o aprile - si allunghino ben oltre l'estate. Insomma, il ritorno alla normalità nell'era post-Covid non pare affatto facile. Alla situazione delle visite deve poi aggiungersi anche quella delle sale operatorie. Dei dieci blocchi operatori complessivi nel corso dell'estate ne saranno usati tre per gli interventi ordinari e uno per le urgenze anche a causa del poco personale. Segnalati disagi anche al Cro: a seguito dell'emergenza coronavirus e della conseguente sospensione dell'attività dell'ambulatorio oncologico nell'ospedale di Pordenone, restano ancora i disagi per utenti e operatori dell'ambulatorio del Cro di Aviano che si è fatto carico della chiusura. In un'interrogazione alla Regione il consigliere Pd Nicola Conficoni chiede un intervento e tempi certi per la riapertura dell'Oncologia di Pordenone.

RICHIESTA AL PREFETTO

Intanto ieri mattina della questione sanità sul territorio si è parlato anche durante un vertice - in videoconferenza - che i vertici sindacali provinciali di Cgil, Cisl e Uil avevano chiesto al prefetto Maria Rosaria Maiorino. Nell'ambito del confronto periodico che prosegue tra sindacati e prefettura anche in questa fase post-emergenza le tre sigle sindacali hanno chiesto al rappresentate del governo di sollecitare un incontro con la direzione dell'Azienda sanitaria del Friuli occidentale. «Dopo tre richieste - hanno sottolineato i segretari provinciali Flavio Vallan (Cgil), Cristiano Pizzo (Cisl) e Roberto Zaami (Uil) - di incontro non abbiamo ancora avuto alcuna risposta da parte della direzione. Abbiamo per questo ritenuto di chiedere l'intervento della prefettura affinché si possa agevolare questo confronto». La prefettura ha preso atto e ora valuterà la situazione. Le preoccupazioni delle organizzazioni sindacali sono legate sia alle problematiche degli ospedali, ma in particolare ad alcune recenti decisioni del vertice dell'Asfo sulla medicina del territorio. «In particolare - hanno ribadito - ci preoccupa la logica dei tagli di servizi sulla quale l'Azienda procede come se nulla fosse accaduto. In questa fase le linee della sanità in genere e del ministero sono per un rafforzamento della sanità nei territori, da noi purtroppo stiamo andando nella direzione opposta. E' emblematica la scelta di chiudere la Rsa di Sacile per fare spazio a un reparto Covid. Che certo è necessario, ma in aggiunta e non in alternativa a un servizio, quello della Rsa, che funziona e che è fondamentale per il territorio».

D.L.

