PORDENONE Si fa sempre più teso il clima nelle relazioni tra il personale della sanità pordenonese e la direzione generale dell'Azienda sanitaria. Una tensione e una sempre più evidente difficoltà nelle relazioni e nella comunicazione tra il vertice e gli operatori - tutti, dagli oss ai primari - che sono quotidianamente impegnati sul complicatissimo fronte della lotta alla seconda ondata della pandemia. Un clima che rende ancora più pesante e difficoltoso il lavoro nei reparti ospedalieri, nelle Rsa e nei distretti territoriali. È solo di qualche giorno fa il via alla petizione lanciata dal sindacato di infermieri, oss, tecnici e amministrativi - che sarà consegnata al presidente regionale Massimiliano Fedriga - tra gli operatori per chiedere il licenziamento del direttore generale Jospeph Polimeni.

Una grave difficoltà nelle relazioni è stata denunciata, nelle ultime ore, anche dai sindacati dei medici e dall'associazione dei primari. Al termine di un incontro con la direzione, che doveva essere chiarificatore di una serie di situazioni non risolte, tutte le sigle sindacali dei dirigenti medici (sia i sindacati confederali che le sigle autonome e pure i primari in modo unitario) si sono dichiarate insoddisfatte delle risposte non date dalla direzione. «Ci siamo trovati di fronte a risposte insoddisfacenti e a rinvii. Quando - evidenziano tutta la loro insoddisfazione i rappresentanti dei medici - in questi otto mesi di emergenza non siamo mai stati convocati o raggiunti via email per avere informazioni sulle strategie aziendali di contrasto alla pandemia a medio e breve termine e sul piano di utilizzo dei medici nei vari ambiti. In questo lungo periodo siamo stati totalmente all'oscuro di quale modello organizzativo si sia dotata dal direzione». Le rappresentanze sindacali dei medici entrano poi nel merito di uno dei maggiori problemi irrisolti. «Scopo dell'incontro - prosegue la dura nota - era anche di conoscere il numero dei medici presenti al 1. gennaio 2020, al 30 giugno e al 1. novembre. Questo per sapere quali e quante risorse l'Azienda avesse previsto di utilizzare con un richiamo preciso al Dipartimento di prevenzione, al centro di recenti polemiche su carenze di personale. La direzione non ha fornito alcun numero ripromettendosi di inviare i dati che erano stati presentati al prefetto in occasione del vertice chiesto dai sindacati del comparto per il tentativo di conciliazione (poi non andato a buon fine, ndr). È stato evidenziato - proseguono i medici - che non è sufficiente conoscere quante persone sono state assunte, ma è indispensabile conoscere la differenza tra personale cessato e personale entrato. Anche su questo ci è stata promessa una successiva comunicazione». Nell'incontro è stata poi espressa «la forte preoccupazione sugli indicatori legati al Covid, ricoveri in terapia intensiva e negli altri reparti, relativi alla domanda sanitaria che in ospedale sono molto preoccupanti da settimane».

Le organizzazioni dei camici bianchi ospedalieri hanno poi evidenziato la difficoltà nelle relazioni e nell'informazione. «Abbiamo sottolineato - spiegano - come sia stata ampiamente disattesa la norma contrattuale che prevede l'informazione alle organizzazioni sindacali nei tempi e nei modi dovuti. Rispetto a ciò, i documenti su accordi da firmare venivano inviati con un tempo non sufficiente per l'analisi. Riteniamo che l'informazione sia il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e rappresenti lo strumento per una partecipazione consapevole nel rispetto dei rispettivi ambiti. Ci spiace constatate come questo non sia avvenuto in questi mesi. Perciò chiediamo un coinvolgimento maggiore per una corretta partecipazione fattiva».

